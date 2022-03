Vidal respalda a la minería y al Túnel de Agua Negra. La diputada nacional de Juntos por el Cambio se refirió a la importancia de ambos temas para la provincia en la visita que inició por tres días a San Juan.

Escribe: Omar Andrada

La diputada nacional de Juntos por el Cambio llegó ayer a la provincia en el marco de la recorrida que inició por diversas provincias y en conferencia de prensa se refirió a dos temas que son de singular importancia para los sanjuaninos. La minería y el Túnel de Agua Negra.

Respecto del primero, ante la consulta de Zonda Diario, en qué lugar de consideración está la minería para su espacio político aseguró: “La minería le ha dado muchos puestos de trabajo a San Juan. De manera directa e indirecta 80 mil sanjuaninos viven de ella con un sueldo básico que se inicia en 180 mil pesos y no hay muchos sectores productivos de la Argentina que tienen esos niveles salariales. Además hay proyectos para que la minería siga creciendo”.

Luego aclaró que “los recursos son de los sanjuaninos y es una decisión de ustedes cómo tienen que explotarlos, con qué controles y no es alguien de Bs. As. quien debe decir qué tienen que hacer”.

Acerca de la consulta si JxC en caso de volver al gobierno reactivaría el Paso de Agua Negra, afirmó: “Sé lo importante que es el proyecto del Túnel de Agua Negra y como cambiaría la interacción de San Juan con Chile. El turismo que en esta provincia todavía no está lo suficientemente potenciado, también por conectividad e infraestructura que hay que mejorar. Por supuesto que hay que hacer lo imposible para avanzar con ese proyecto que es tan querido y necesitado por los sanjuaninos”, sentenció.

“Como diputada tengo la responsabilidad de representar a todos los argentinos y no puedo hacerlo si no conozco las provincias”

También se refirió a la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia ante lo cual señaló: “Soy consciente de lo grave que es la crisis hídrica para San Juan y que es urgente la necesidad de consensuar entre todas las fuerzas políticas un plan de manejo del agua que les de la tranquilidad que en el mediano y largo plazo no van a vivir en emergencia”.

Tras negar que la recorrida por el país signifique una especie de lanzamiento de campaña para las elecciones del 2023 aclaró: “No vine como candidata a nada sino como diputada nacional a lo que creo es hacer bien mi trabajo, que es representar, escuchar, entender y conocer la realidad de cada lugar”.

Posteriormente puso el ojo en los principales puntos de debate que existen actualmente en el país y expresó que la distribución de los subsidios “no tiene que ser una pelea entre provincias sino que la Nación debe definir el federalismo en los hechos y distribuir más fondos a todas las provincias, porque la mayor parte se la lleva ella”.

A renglón seguido se metió de lleno en la polémica generada por lo que el presidente Alberto Fernández definió como la guerra contra la inflación y lo hizo en forma tajante. “Las medidas tomadas no resuelven el problema de fondo y ya quedó demostrado su fracaso al volver al esquema de control y acuerdo de precios”. Indicó que tampoco se soluciona con más impuestos o aumento de retenciones a la soja. Fustigó al gobierno diciendo que el 4,7% de inflación de febrero no puede ser atribuido a la guerra sino que es el resultado de la emisión monetaria descontrolada y vaticinó que en marzo va a estar cercana al 5%. “Vemos que no hay un plan económico y de esa manera no se va a poder resolver el problema de la inflación”, insistió.

Sobre la eliminación de las PASO en San Juan dijo: “Las reglas de juego electorales no se modifican de un día para el otro sin el consenso de todas las fuerzas políticas. Todas merecían ser parte de ésta discusión y no votar una ley que tenía muchos artículos que ni siquiera fueron debidamente analizados sobre tablas”, concluyó.

FRASES

“Es una irresponsabilidad estar en éste nivel de interna (la del FdT) con lo que nos pasa a los argentinos, con una inflación proyectada al 60% y una canasta básica que subió 90% en un mes”

“Todos los sectores necesitan una macroeconomía ordenada, un programa económico, que baje la inflación, las cargas laborales, reglas de juego previsibles y menos tributos”.