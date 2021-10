Vidal hace realidad su sueño

Después de haberse alejado de las pistas por varias temporadas, Ernesto Vidal volvió este año con todo. Primero a correr otra vez en el TC Cuyano, y ahora lo hará con auto propio. El piloto sanjuanino de 56 años terminó un proyecto personal que había encarado hace unos 5 años. El Ford está listo y debuta este fin de semana en Mendoza, en la 7ma. del Zonal Cuyano.

Está como loco. Con chiche nuevo. Y no es para menos. Ernesto Vidal toca el cielo con las manos después de hacer realidad un sueño que le llevó días y noches de trabajo. Muchísimo esfuerzo. Seguramente por eso hoy lo puede disfrutar con mayor placer.

“Estoy como cuando un niño recibe un regalo para Navidad o Reyes, ando con el paño de lupa limpiando el auto todo el tiempo, viendo que esté impecable, ansioso por que llegue el domingo”, nos cuenta el sanjuanino, que hace poco más de una quincena de años se consagrara campeón en el Super Stock local, la categoría de autos de mayor porte.

Este fin de semana se corre la séptima fecha del Zonal Cuyano, en el autódromo de San Martín, en la provincia de Mendoza. Allí debutará la nueva máquina de Ernesto Vidal, un Ford Falcon del TC Cuyano que tiene la motorización de Gerardi Motorsport.

El piloto sanjuanino encaró este proyecto de volver a correr en un auto propio hace más de cinco años. Hace unos días completó la primera parte del sueño, que es terminarlo, hacerlo andar y presentarlo en sociedad. Falta la de la acción.

“Después de 5 años una satisfacción enorme poder tener el auto para correr el domingo. Dejé de correr hace muchos años, también de preparar autos. Me alejé un poco de las pistas porque el poder económico no me ayudaba”, cuenta el piloto de 56 años.

“Corrí hasta el 2006, después hice un par de apariciones esporádicas. Siempre en algún auto alquilado o prestado, pero no me metía mucho porque me hacía mal, me daba mucha nostalgia, incluso dejé de ir a las carreras. En 2015 voy a una competencia de Top Race y ahí dije ‘pucha si yo tendría que hacer algo’, y empecé comprando el casco, cortando chapas, con mucha ayuda de los Gerardi, me han dado una mano terrible”, agrega el fanático de Unión, que por cierto, para que no queden dudas de esto el auto tiene el escudo del Azul de Villa Krause.

Como dice Francella en la película el Secreto de sus ojos, “El ‘tipo’ puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia… de novia, de religión, de Dios… pero hay una cosa que no puede cambiar… no puede cambiar… de pasión”. El ‘tipo’ acá es Vidal, que por casi una década dejó casi de lado el automovilismo, pero cuando el sentimiento está tan adentro era obvio que lo iba a llamar de nuevo.

En este 2021 volvió a correr con un Dodge que se lo prestaba Sergio Maldonado. Y ahora lo hará en su Ford.

“Este año pude darme el gusto de correr en el Villicum. Me faltaba el empujón final, toqué un par de empresas amigas y este fin de semana se va a dar. No sé qué me puede llegar a pasar el domingo, me pueden traicionar las emociones, el sentimiento, por ahí voy a ser un mar de lágrimas, pero que lo voy a disfrutar al máximo, de eso no hay dudas”, dice. Claro que no hay dudas, de solo escucharlo se nota que será así.

AGRADECIMIENTOS: El propio Ernesto Vidal se encarga de recordar a cada instante todos los que lo ayudaron. La lista es interminable: “están en el auto, son muchos por suerte. Mis hijas y mi novia María Eugenia fueron claves. Leandro Zunino y Fabio Fernández, dos grandes amigos.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!