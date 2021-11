Vidal ganó en CABA con comodidad y Milei quedó como la tercera fuerza

Juntos por el Cambio volvió a lograr una victoria contundente en la ciudad de Buenos Aires, el bastión que el PRO gobierna ininterrumpidamente desde hace 14 años.



María Eugenia Vidal, la apuesta fuerte de Horacio Rodríguez Larreta para frenar las aspiraciones de Patricia Bullrich, obtuvo el 47.05% de los votos. Con el 96% de los votos escrutados, el oficialismo porteño aportará 7 diputados al interbloque opositor en el Congreso Nacional.

Es un buen resultado que sin embargo quedó lejos de las mejores marcas históricas del oficialismo porteño.

La ex gobernadora pagó cierto costo por el cambio de distrito y el espacio también perdió votos por derecha a manos de Javier Milei, el economista libertario que sedujo a los sectores más duros del antikichnerismo.

Minutos antes de las 22, Vidal salió al escenario del búnker de Costa Salguero para agradecer a la militancia y a los votantes de Juntos por el Cambio. “Estamos conmovidos por el voto de los argentinos. Hablaron, fueron con todas su convicción y valentía, y mucha esperanza. La mayoría de los Argentinos, millones en todo el país, dijeron basta”, dijo.

También se refirió al denominado “plan platita” que el gobierno nacional implementó para captar más votos tras la derrota de las PASO. “Los argentinos no tienen dueño y no se venden. Los votos no se compran y esta noche la Provincia lo va a demostrar”.

“Vieron, toda la platita que tenían, no les alcanzó en la provincia de Buenos Aires y estamos ganado también en la provincia de Buenos Aires”, había dicho Martín Tetaz, minutos antes.

Junto con Vidal entrarán a Diputados el economista Martín Tetaz, Paula Oliveto, el liberal Ricardo López Murphy, la radical Carla Carrizo, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmetech (cercana Patricia Bullrich).