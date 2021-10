Vicuña podría convertirse en base del turismo espacial

El alcalde Rafael Vera inició conversaciones con la empresa EOS-X Space para estudiar la posibilidad de que la comuna chilena sea ocupada como lugar de lanzamiento. Son cápsulas impulsadas por un globo de helio, que llevan a cinco pasajeros y alcanzan una altitud de hasta 40 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Acercarse al espacio es un sueño que solo unos pocos han podido concretar, pero con el surgimiento de los vuelos del “turismo espacial”, este anhelo se ha convertido en una idea “accesible”, para aquellos que tienen el dinero suficiente para pagar. Claro, porque existen en el mundo personas con tal nivel adquisitivo que están dispuestas a desembolsar los más de 140 millones de pesos que cuestan este tipo de experiencias.

De acuerdo a lo que publica diario El Día, la comuna de Vicuña, podría jugar un papel preponderante en Latinoamérica, en el turismo espacial. Esto, luego de que el alcalde Rafael Vera estableciera nexos con la empresa española EOS-X Space, firma de viajes sostenibles al espacio, que ofrece la experiencia inédita de llegar a la estratósfera, a 40 kilometros de altura sobre la superficie terrestre.

El edil indica que durante su participación en el Foro Mundial del Nuevo Turismo, que se realiza en Madrid, pudo iniciar conversaciones con el empresario español, Kemel Kharbachi, presidente de EOS-X Space, y se avanza en las gestiones para traer el “turismo espacial” a Vicuña.

“Nos hemos reunido en dos oportunidades con el empresario y en una de esas ocasiones le pregunté si no ha pensado hacer estos lanzamientos desde Sudamérica, pero él me dice que tenía visto en Norteamérica. Le dije que para nuestra comuna sería muy importante contar con este tipo de proyectos, sobre todo porque son lanzamientos que no contaminan. Él quedó de venir a Vicuña con sus técnicos y especialistas para analizar el lugar”, señaló el jefe comunal.

Experiencia turística

En concreto, se trata del lanzamiento de una cápsula impulsada por un globo de helio, pero el proceso involucra una experiencia de seis días en torno a la zona donde esto se lleva a cabo.

“La cápsula pasa la estratosfera y se puede observar la maravilla del universo. En un mes y medio parte el primer lanzamiento en Dubái. Este martes nos volveremos a reunir para concretar que durante los primeros tres meses del próximo año vengan a observar las condiciones técnicas de la comuna o de algún lugar cercano. Si no se cumplen estas condiciones están abiertos a buscar un lugar de los alrededores, lo que igual beneficiaría a nuestra comuna”, dijo Rafael Vera.

La cápsula de EOS-X Space lleva a cinco pasajeros por vuelo en una experiencia de cinco horas que les permitirá ver la oscuridad del espacio, la delgada atmósfera azul y la curvatura de la Tierra a una altitud de hasta 40 kilómetros.

El alcalde indica que los turistas que pueden acceder a este viaje son de un alto poder adquisitivo, considerando que la experiencia tiene un costo aproximado de 150.000 euros (cerca de 140 millones de pesos), que incluye un paquete completo de toda una semana en las sedes de lanzamiento, donde los turistas recibirán instrucciones, podrán probar diferentes simuladores y realizar actividades relacionadas.

Estudian base en Vicuña

El empresario Kemel Kharbachi, fundador de EOS-X Space, explicó que van a analizar si es posible instalar una de sus bases de lanzamiento en la comuna del valle de Elqui.

“Tenemos bases en Dubái y España y estamos analizando en América distintos países y nos gustaría ver la posibilidad de hacerlo en Vicuña, para eso próximamente viajaremos al lugar para ver las instalaciones y las posibilidades que tiene la región”, afirmó el empresario.

Kharbachi sostiene que se encuentran en una categoría en la que se acercan a la frontera del espacio. “No se necesita un entrenamiento específico, ni un traje espacial, vamos en una cápsula presurizada, impulsada por un globo de helio y llegamos a la estratósfera. Se está orbitando una hora y media y luego se realiza el descenso”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de considerar a Vicuña, agrega que “necesitamos espacio y como esta comuna tiene una geografía bastante interesante, pero tenemos que ver el tema de los vientos. Haremos un análisis de software de algoritmos, viendo las posibilidades de la lanzadera”.

El camino para ser la líder del astroturismo

La directora regional de Sernatur, Angélica Funes, destacó que concretar la llegada del “turismo espacial” a la región, ayudaría a generar nuevos negocios y diversificar la cadena de valor, no solo en el Astroturismo, sino también en torno a la investigación y la carrera espacial. “La amazonificación del espacio se ha iniciado y por qué no ver la posibilidad de que se realice aquí en la Región Estrella. Por supuesto que esto llegaría a un nicho, para el cual debemos generar productos y servicios con algunos estándares de mayor sofisticación” destacó.

Funes considera que esta experiencia vendría consolidar la ventaja competitiva de la región como líder en Astroturismo a nivel nacional. Sin embargo, cree que hay algunos desafíos para ello: “uno de base y dentro de los más importantes es que como región cumplamos con la normativa de regulación de la contaminación lumínica D.S. N°43/2012”, señaló la directora regional de Senatur.