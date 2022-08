Victoria: “Los números reflejan el éxito de Flagrancia”. El presidente de la Corte habló en el programa “Lo que Pasa” que se emite por Zonda TV y resaltó el funcionamiento del sistema al cumplirse cinco años de su implementación.

Juan José Victoria, presidente de la Corte de Justicia de San Juan, resaltó el funcionamiento del Procedimiento Especial de Flagrancia al cumplirse cinco años de su implementación.

“Los números reflejan el éxito del funcionamiento de Flagrancia, el balance es altamente positivo”, dijo Victoria y resaltó el “trabajo en conjunto realizado en estos años por los tres poderes del Estado”.

Según los números dados a conocer por el Poder Judicial, durante estos cinco años, fueron 7.741 las personas aprehendidas, de ese número 4.183 personas recibieron una condena (2.763 fueron de ejecución condicional y 1.420 de cumplimiento efectivo); y 2.245 obtuvieron una suspensión del juicio a prueba, 616 fueron sobreseídas y 697 casos se agrupan en otras situaciones.

Durante el mismo período “la Defensa Oficial intervino en el 56,93 % de las causas”.

El titular del máximo tribunal de Justicia señaló que “Flagrancia resolvió el 95 % de las causas, en un tiempo promedio de 72 horas desde la aprehensión de la persona imputada”.

“Hay que destacar la función que cumplen todos los operadores del sistema, no solo los que pertenecen al Poder Judicial, sino también la Policía. Sin el esfuerzo de ellos este éxito no hubiera sido posible”, expresó Victoria y agregó: “Cuando el recurso humano no es el adecuado, no hay sistema que funcione. Han puesto tanta seriedad y ganas en su trabajo que los resultados están a la vista”.

El cortista indicó que Flagrancia fue el primer paso que dio la Justicia local para luego poder implementar el Sistema Acusatorio.