Victoria Benítez: “A toda la sociedad nos faltan los 30 mil desaparecidos”. Elvira Ofelia Benítez desapareció en Mendoza en 1977. Los responsables fueron condenados en 2014. Hoy su hija Victoria reflexiona sobre los juicios y lo que le resta aprender a la sociedad de los años más duros de la historia argentina.

Victoria Benítez tenía tres años cuando vio por última vez a su mamá, Elvira Orfila Benítez. Y desde ese mismo día comenzó su lucha. Una lucha que como ella misma la define va a terminar cuando puedan llevar una flor a las tumbas de su mamá y de los 30 mil desaparecidos que dejó la última dictadura militar.

“Mi vieja era militante de la juventud peronista y luego pasó a militar en Montoneros”, cuenta Victoria. “Estaba clandestina en Mendoza. Y eso no solo significaba cambiar su identidad sino desde trabajar en lo que fuera para poder subsistir. Tenía 23 años cuando el 7 de abril de 1977, Aeronáutica rodeo el barrio donde vivíamos en Mendoza. Ella alcanzó a pasarme por una reja al vecino y los genocidas y se la llevaron”, relata.

“Hasta que no tengamos la posibilidad de poner una flor a mi vieja y a los 30 mil no vamos a parar”

“Estuve 10 a 15 días con los vecinos hasta que mis abuelos me pudieron buscar”, agrega.

Después de dejar Mendoza y el duro golpe de perder a su mamá, Victoria se crio con sus abuelos maternos y su tía en SJ. “Tuve la suerte de tener una familia que siempre me dijo la verdad obviamente de acuerdo a mi edad. Ellos siempre me apoyaron en mi militancia peronista, feminista y por los derechos humanos que viene desde la panza de mi vieja”, asegura. Y es que aquella pequeña niña se transformó en una mujer que no claudica en sus principios a pesar de haber vivido en carne propia los años de plomo de la Argentina.

“Cuando condenaron a los responsables de la desaparición de mi mamá me saque una mochila que cargue durante más de 40 años”

“Entiendo la política como una herramienta de cambio. Y la militancia por los derechos humanos como una forma de vida. Me parece que es la forma que tenemos de vivir y seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia como nos enseñaron nuestras madres, nuestras madres del amor y nuestras abuelas siempre con justicia legal y nunca por mano propia”, señala. Y así lo vive firmemente, ya que es la subdirectora en la Dirección de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Humano, área donde se desempeña hace varios años.

El reclamo de Justicia

Para Victoria en los juicios a los genocidas “hay un antes y un después de Néstor Kirchner. Hubiera querido que mi abuela viera cuando Néstor bajó los cuadros (Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar en El Palomar el 24 de marzo de 2004) y pidió perdón en nombre del estado por la ausencia del mismo”.

“Nosotros los hijos volvimos a abrazar la causa y a creer en la justicia. Nos devolvió la esperanza. A partir de ahí los juicios y la justicia por la que esperamos tanto llegó y sigue llegando. Son la forma de reparación histórica”, opina.

“Nuestros hijos y nietos cuando estudien historia sabrán que los genocidas están presos, que fueron juzgados en un juicio justo y estuvieron en el banquillo de los acusados. Una oportunidad que nuestros padres y madres no tuvieron. La misma historia los va a poner donde deben estar como genocidas, asesinos y cobardes”, comenta.

La condena más esperada

Los responsables de la desaparición de la mamá de Victoria y de otras 15 personas fueron condenados en 2014. La causa se denominó “Operativo de Abril de 1977”, el nombre que utilizaron en 1977 el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Provincial de Mendoza para actuar en forma conjunta y dejar ese triste saldo.

“Sufrimos mucho horror y dolor. Vivimos esta figura de la desaparición enloquecedora que nos obligaba a matar a los seres queridos en la cabeza para seguir viviendo”, dice Victoria. “Y la verdad que para mi en el juicio de mi mamá poner en palabras todo eso y tener ahí a los todos los responsables fue sacarme una mochila de 40 años de encima. No hablo por todas las victimas, pero cuando la justicia responde, cuando se puede hablar de las vejaciones que se sufrieron, es la forma de reparación histórica de este tejido social”, añade.

El día de la condena Victoria recuerda que experimentaba una gran mezcla de muchas sensaciones. “Tener a dos o tres metros de mi a los responsables de la desaparición de mi vieja fue durísimo. Sentí que me podía sacar esta mochila. Tenía la necesidad de contar mi historia, de como nos arruinaron la vida no solo a mi sino a mis abuelos y tías. Y de este agujero social de contar solo lo que yo tenia que era una bolsita con algunos diplomas y una foto de mi vieja porque todo lo demás se lo robaron”, estremece con su relato.

“Fue un claro día de justicia porque quedaron todos condenados a perpetua. Sentí alivio y el deber de seguir hasta que no aparezcan los hijos apropiados, que faltan muchísimos, y los restos de los compañeros y compañeras de acá de San Juan”, asegura. “Hasta que no tengamos la posibilidad de poner una flor a mi vieja y a los 30 mil no vamos a parar”, concluye.

¿Qué le falta aprender a la sociedad en esta fecha?

Victoria opina que se avanzó mucho en concientizar sobre los años de horror que comenzaron un día como hoy hace 46 años, pero aún queda mucho por hacer. “Nos seguimos encontrando negacionistas y gente que avala esta teoría de los dos demonios como si hubiera sido una guerra. Pero las madres, con estos más de 40 años que vienen marchando, desde el amor han dejado ese camino, esa huella y la sociedad entiende que estas banderas de memoria, verdad y justicia son las que hay que levantar”, comenta.

“La gente tomo conciencia y la sociedad debe entender que los desaparecidos no son míos o de los otros, son de toda la sociedad. Nos faltan a todos y a todas los 30 mil”.