Vibrante triunfo de la Albiceleste

La Selección Argentina masculina de hockey sobre patines venció a Chile 3-2 y se aseguró un lugar para definir el título. El Cantoni vibró con la Albiceleste que se impuso con tantos de Martín Maturano y de Exequiel Tamborindegui (2).

Partidazo. Argentina era favorito en los papeles. Pero no le fue sencillo en el campo de juego. En un vibrante choque, la selección Argentina de hockey sobre patines venció a su similar de Chile por 3 a 2. Con este resultado, la Albiceleste consiguió la clasificación a la final en la rama masculina de los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas.

El partido tuvo un arranque muy intenso. El ida y vuelta se repitió en gran parte del primer tiempo, sin embargo, ninguno pudo marcar por varios minutos.

Pero la Albiceleste pudo hacerlo, recién llegando a los 15 minutos, por intermedio de Martín Maturano, de penal.

La Roja no se quedó, y en menos de dos minutos logró el empate. Fue a través, de Felipe Márquez en un libre directo, para que se vayan al descanso sin ventajas.

En el complemento, el trámite fue similar. Argentina pasó al frente a los 9 minutos, con un gol convertido por Exequiel Tamborindegui. Pero, al igual que en la primera mitad, los chilenos se repusieron rápidamente. Otra vez, a los dos minutos del tanto albiceleste, llegó el de la Roja, nuevamente por intermedio de Márquez.

Y cuando parecía que no se iban a sacar ventejas, apareció de nuevo el mendocino Tamborindegui para establecer el definitivo 3-2 en favor de Argentina sobre Chile.

En la jornada del sábado se definirá el otro finalista, que saldrá de Chile o Brasil. Si la Roja no pierde ante Chile Sub 19, con el que juega, disputará el título ante Argentina el domingo en el Cantoni. En la tabla, Argentina se aseguró el primer lugar con 12 puntos.