Vía libre para que hoy traten la reforma al Código Electoral

En sesión especial y con la aprobación de 26 votos a favor y 9 en contra se derogó la Ley 613-N. Esta ley establecía un límite de 18 meses para modificar las reglas del juego electoral. Ahora podrán introducir el sistema SiPAD.

En la Cámara de Diputados, en una sesión especial se derogó la ley decisoria 613-N. La misma impedía que se hagan cambios en el sistema electoral 18 meses antes de un comicio. La propuesta impulsada por el Frente de Todos y secundada por el giogismo contó con el apoyo de 26 votos a favor contra 9 en contra.

Una vez derogada la Ley 613-N, queda el camino allanado para que el oficialismo pueda debatir hoy jueves 8 la reforma del Código Electoral para introducir el Sistema de Participación Democrática Ampliada – SIPAD (ver cuadro).

El oficialismo por mayoría consiguió que se derogue la Ley 613-N, que impedía se hagan modificaciones al sistema electoral 18 meses antes de un comicio. Desde la oposición se catalogó esta medida como inconstitucional pues sostienen que no están contemplados los tiempos que establece la norma para derogar la norma.

Un dato que llamó la atención es que el diputado Enrique Daniel Montaño de San Juan Primero-ADN- no acompañó con su voto a la propuesta del oficialismo.

La diputada oficialista Celina Ramella, fue quién presentó el proyecto para derogar la norma en cuestión.

Luego de la votación, la legisladora del Frente de Todos afirmó que “se logró la derogación de la ley 613-N que nos permite implementar un sistema electoral para implementar en las próximas elecciones”.

Ante los planteos de la oposición sobre acciones de inconstitucionalidad, Ramella defendió el proyecto y manifestó que “son injurias que se plantean por el solo hecho de que tenemos la mayoría”. Agregó que “somos representantes de la población y a ellos les tenemos que rendir cuentas de nuestra gestión”.

Según Ramella, la oposición “no tienen fundamentos para votar negativo, solo dicen que es inconstitucional”.

De acuerdo a la legisladora el proyecto se aprobó en mayoría con más de las 2/3 partes de la Cámara en una sesión especial.

Por su parte, el presidente del Bloque de la Oposición, Sergio Miodowsky tras la sesión manifestó que “esto es grave, en su momento cuando se sancionó la norma establecía que no se podían modificar las reglas del juego 18 meses antes de una elección a gusto y placer de un sector determinado o conveniencia política de un partido”.

El diputado opositor no descartó que luego de la sesión de hoy jueves tengan vayan a la justicia “para defender la constitución y la institucionalidad”.

El debate

El debate tuvo dos posiciones claras, por un lado el oficialismo y bloques afines que apoyaban la derogación de la norma y por el otro, la oposición de JxC, más el diputado de Siempre San Juan que plantearon que la Ley 613-N es inconstitucional.

La diputada Marcela Monti remarcó que “con lo que estamos haciendo no se viola ningún concepto constitucional, no se viola el concepto del derecho a voto o a ser elegidos, por ejemplo”.

Por su parte, el diputado Leonardo Gioja, del espacio Lealtad Justicialista, “consideró que en el proceso de debate que se ha planteado en el tiempo se ha conseguido un núcleo de consensos de como tiene que ser el sistema electoral”.

En tanto que el diputado Carlos Jaime de JxC hizo una férrea defensa al planteo de rechazo a la derogación de la norma. Es por esto que recordó que las Leyes decisorias contemplan al sistema electoral”.

En ese sentido remarcó el planteo de que la modificación no se puede dar por que estarían fuera de los tiempos que establece la normativa. A su vez remarcó que “el contenido de la Ley 613 N tiene una garantía para el sistema democrático. Por ello la derogación implica no aportar nada positivo a la calidad de las instituciones”.

De todos modos los opositores plantearon que al no darse los tiempos, con la derogación de la norma, no se podría aplicar para el 2023, sino que se tendría que dar para las elecciones 2027.

Es por esto que Nancy Picón-JxC- planteo en relación a la derogación de la Ley 613-N y el tratamiento del SIPAD “que no vamos a avalar nada en contra de la democracia”.

HOY ES EL DEBATE

En la Cámara de Diputados debatirán el proyecto que propone introducir el Sistema de Participación Democrática Abierta (SiPAD).

Este nuevo sistema electoral, establece, entre otros aspectos, que los partidos o frentes puedan disputarse cargos como las intendencias, llevando el mismo candidato a gobernador. Para ello se estableció un piso del 10% ´para que las subagrupaciones accedan a cargos proporcionales.

Edgardo Sancassani

“En el trabajo en comisión siempre hicimos algunas observaciones desde nuestro espacio y planteamos nuestras diferencias”.

Andrés Chanampa

“Las decisiones de la política se tienen que debatir en la política. Sino cerremos la Legislatura y vamos a trabajar en la Justicia”.

Celina Ramella

“Las acusaciones de inconstitucionalidad son injurias que se plantean por el solo hecho de que nosotros tenemos la mayoría”.

Carlos Jaime

“Toda modificación que se haga a la Ley 613 N entiendo que tiene vigencia recién para el 2027, no para estas elecciones“.