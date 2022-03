Versace Reinvention Tour

Donatella vuelve a sorprender con una colección ultra moderna pero fiel a sus inicios.



La firma italiana nos refleja un mundo súper moderno, con mucho color y cortes sensuales mega femeninos. De alguna manera el regreso de la vestimenta poderosa ha sido la gran revelación esta Semana de la Moda de Milán otoño invierno 2022 y Donatella Versace hizo lo suyo con una pasarela de un color rojo brillante de piso esmaltado, haciendo un ensamble perfecto con las mallas de látex que aparecieron casi la mitad de las pasadas sustituyendo a las medias o leggins. Guantes de látex y botas hasta la rodilla compiten entre lo más visto y lo novedoso a la vez, algo que hace que la firma siga generando una extravagancia única, arraigada a lo femenino llevándolo a lo más alto. Los vestidos y las prendas ceñidas al puño no faltan, como los toques deportivos en los pantalones anchos y bombers brillantes. La paleta de colores de la colección abarca rosa, colorado fuerte, ciruela, color lima, carbón y azul entre otros, jugando con las texturas en ropas de abrigo, con el motivo de la greca en piel de oveja rasurada al ras, donde se combina con tops y leggins de látex. La mujer Versace no es ni tímida ni retraída y para esta temporada invernal no será la excepción ya que además seguirá con ese espíritu de seducción con cierto aire místico. Formas atrevidas y acentos ultramodernos destacan a una mujer seductora y segura de sí misma, capaz de lucir trajes andróginos hasta vestidos efecto segunda piel. El inconfundible bustier de Atelier Versace es el núcleo de esta colección, y lo vemos revelado bajo trajes abiertos o abrigos exagerados, aparece tanto como armadura protectora como provocativa y seductora. Las siluetas son sexys y totalmente empoderadas, con hombros fuertes y descubiertos, llevando al máximo los niveles de vanguardia y seducción. La energía parece estallar a lo largo de toda la colección, en la que los diseños tweed característicos de Versace son enlazados mediante la incorporación de detales deshilachados y descocidos, se entrelazan con cadenas de cristal y metal, mientras que las joyas fusionan con detalles propios de la realeza con afiladas tachuelas punk. Con mucha fuerza y aire renovado, Versace vuelve a posicionarse entre los desfiles más destacados y nos ofrece una colección súper urbana, femenina, ultramoderna y más empoderada que nunca, contando con las supermodelos Gigi & Bella Hadid.