Ventura reveló el problema neurológico que tiene su hijo de 8 años. El periodista habló sobre el trastorno cognitivo que sufre su hijo. “Hay momentos que son difíciles”, expresó.

Luis Ventura sorprendió a Florencia Peña al revelar durante una entrevista en La Pu*@ Ama (América TV) que su hijo Antoñito padece un problema neurológico.

El pequeño de ocho años, nacido de la relación extramatrimonial que tuvo el periodista con Fabiana Liuzzi, aún no puede hablar. “La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían”, comenzó expresando.

“Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, agregó.

En relación el trastorno cognitivo que padece el pequeño, contó: “Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa. Descubrí un mundo como el de la neurología que tiene una importancia y relevancia de la que no tomamos dimensión”, indicó Ventura.

En marzo de este año se supo que el niño sufre una hiperkinesia. Este trastorno aumenta los movimientos voluntarios que se transforman en movimientos involuntarios; por razones genéticas, en su gran mayoría, y también por problemas durante el embarazo, parto y al nacer. Recordemos que Antoñito nació prematuro.

“El resto de mis hijos lo conocen, pero no tienen trato ni relación. La vida se encargará de acomodar las cosas. O a lo mejor no. Lo que aprendí es que hay mucha gente matándose por un mango, por estar un escalón más arriba y que no tienen noción de la salud”, concluyó.