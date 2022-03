Ventura contó la traición que le hizo Rial por plata. El periodista reveló un comportamiento de su ex amigo que le dolió, cuya motivación fue el dinero.



El cierre de una historia de amor, el final de un matrimonio desató un tsunami, se abrió una compuerta a un maremoto de secuelas, de versiones y de salpicaduras muy picantes. La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro generó un terreno filoso, en el que cayeron muchos personajes.

La filtración de la ruptura de la pareja del creador de Intrusos derivó en temas subyacentes, porque el conductor se sintió herido y comenzó a lanzar acusaciones contra amigos y ex compañeros de trabajo. Así tiró una bomba sobre una supuesta infidelidad de Adrián Pallares o la crítica desmedida a Marcela Tauro.

En todo ese contexto, Luis Ventura se convirtió en una fuente directa, por todos los años que compartió con Rial y en las diferentes apariciones en el aire de América narró situaciones, comportamientos extraños del animador, con quien se peleó ferozmente hace varios años.

Para describir los motivos que impulsaron a Jorge a desperdigar semejante cantidad de acusaciones y críticas, Luis expresó: “En su concepción existencial, él es el Sol. Todo lo que gira alrededor del Sol tiene que jugar de acuerdo a los tiempos que quiere. Por eso, cuando alguien se sale de la órbita, él se empieza a incomodar”.

Conocedor como pocos de la idiosincrasia del creador de Intrusos, Ventura continuó con más detalles de la personalidad y lanzó: “Con el Rial protegido y abrigado, había cosas muy graves que no salían a la luz. A mí no me cuidó porque no me quería más al lado. Cuando él quiso que esté me fue a buscar a Canal 13 con un contrato de trabajo por diez años y en eso cumplió”.

Hasta que se animó a revelar la gran traición que cometió Rial, un episodio que caló hondo en su corazón, que lo dejo expuesto ante la mirada pública y sobre todo que se originó en el afán, la pulsión del comunicador por recabar dinero, por engordar sus arcas.

Así, Luis contó lo peor que le hizo Jorge: “Yo no lo hubiera hecho, y esto lo digo acá porque se lo dije a él en la cara: yo no vendo a un amigo por plata. Él falla, se olvida y muchas veces no reconoce a la gente que estuvo al lado. Yo tampoco hubiera publicado el capítulo que nos dedicó a mí y a mi familia cuando escribió ‘Yo, el peor de todos’”.