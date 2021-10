Venerando valoró el cero caso de muerte y contagio en SJ

La última vez que esto ocurrió fue el 18 de agosto de 2020 cuando se detectó el brote en Caucete. La ministra de Salud Pública de la Provincia atribuyó el hecho “a la vacunación”.

Escribe: Omar Andrada

Una bocanada de alivio. Justo cuando los empleados de la Salud anoche iban a ser homenajeados por su tremenda labor frente a la pandemia de Covid -19, la ministra del área, Alejandra Venerando daba la noticia, en las puertas del Teatro del Bicentenario (TB). “Es la primera vez en un año y seis meses que podemos decir que hoy no tenemos casos de Covid ni tampoco fallecidos”, exclamó plena de satisfacción.

Asistía allí, justamente para compartir junto a los profesionales el homenaje del parte del gobierno provincial con la puesta en escena de la ópera Madama Butterfly.

Existe un factor al que la funcionaria le atribuyó todo el mérito para que en las últimas 24 horas no se registraran decesos y nuevos contagios. “No me caben dudas que todo tiene que ver con la vacunación”, afirmó.

Celebró pero al mismo tiempo trató de transmitir cautela. “Es un esfuerzo de todos porque todo el trabajo que hemos realizado durante este tiempo nos dice que íbamos por el camino correcto, pero ésta pandemia es muy dinámica, no ha terminado y no tenemos que relajarnos”.

“Que mejor homenaje para los empleados de la salud que esta muy buena noticia de cero deceso y contagio”.

No dejó de reconocer, además “el cuidado de la gente, porque más allá de la responsabilidad que es institucional y que el gobierno provincial ha puesto todo para que esto suceda, también tenemos un gran aporte y apoyo de la comunidad sanjuanina”.

Luego la ministra confió: “la buena noticia la recibí sobre las 18,30”, pero insistió en que “todavía nos queda para salir de la pandemia, pero esto es un muy buen resultado”.

Sobre la reunión del Cofesa (Consejo Federal de Salud) que se realizó ayer para determinar los lineamientos de vacunación para niños comprendidos entre 3 y 11 años aseguró que es fundamental el apoyo de los ministros porque en otros países se ha demostrado que la vacuna es muy efectiva y que hay un rango etario muy importante que debemos cubrir para la presencialidad en las escuelas y cuidar su salud. Anticipó que próximamente se abrirán las inscripciones.

Estimó que para fines de semana ya estará disponible la vacuna Pfizer para inocular de 12 a 16 años y para la siguiente semana se espera la llegada de la Sinopharm para los de 3 a 11. Cerró diciendo que esperan para fin de año tener la población objetivo vacunada, esto 551 mil personas.

EN EL PAÍS 981 NUEVOS CASOS Y 38 MUERTES

Un total de 981 nuevos casos de coronavirus y otras 38 muertes a causa de esa enfermedad fueron reportados en las últimas 24 horas en todo el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el último parte oficial, el total de decesos desde el comienzo de la pandemia es de 115.283, mientras que los contagiados suman ya 5.260.719.

Del total de personas infectadas, 5.124.930 ya se recuperaron, mientras que 20.506 aún están cursando la enfermedad.