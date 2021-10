Venden la patente de auto por 24 millones de dólares

Si alguien la compra, se convertirá en la placa más cara de la historia.

Se vende en los Estados Unidos la patente “MM” de California por 24,5 millones de dólares. No, no es un error. Por ella piden puntualmente 5.888 unidades de un token no fungible (NFT), lo que equivale por estas horas a la escalofriante cifra de 24.545.011,20 dólares.

En California viven cerca de 40 millones de personas y hay más de 35 millones de vehículos registrados. Allí se emiten placas de entre dos y siete caracteres para el público en general, por lo que las de dos caracteres son las más exclusivas. Hay sólo veintiséis placas con letras repetidas entre la AA y la ZZ, y apenas nueve con dos números repetidos (de 11 a 99).

Así las cosas, la patente MM es una de las treinta y cinco configuraciones posibles con dos caracteres repetidos. Literalmente, es una en un millón. Es un dominio muy exclusivo. Y, para el vendedor, eso justifica su precio.

“Muchas personas nunca entenderán que no es sólo una patente. Si estás leyendo esto, comprenderás por qué es deseable. Sos el tipo de persona que ve el valor en lo exclusivo, raro y único. Las placas matrículas siempre han sido un símbolo de estatus. Y ésta es un trofeo…”, dice la publicación.

La patente más cara que se vendió hasta ahora en los Estados Unidos es la número “6″ de Delaware, por 675 mil dólares. Y en el mundo, la más costosa fue la número “1″ de Abu Dhabi, cuyo precio alcanzó los 14,8 millones de dólares. Actualmente, en venta hay una patente “New York” en Nueva York por 20 millones de dólares y una “F1″ en el Reino Unido por 48 millones de dólares.

La publicación indica que la combinación “MM” es deseable no sólo por su exclusividad, sino también porque es “visualmente simétrico”, además de ser los números romanos para el número 2000.

Si la venta se concreta, la “MM” se convertirá en la patente más cara de la historia y en la primera que fue comercializada con una criptomoneda. El NFT es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. No es intercambiable, por lo que se diferencia del Bitcoin y otros tókenes de la red.

Toda la documentación original de la placa está disponible para el comprador. El vendedor aclara que fue utilizada anteriormente en un vehículo y por eso las chapas no están cero kilómetro, pero igualmente están “en excelentes condiciones”.

