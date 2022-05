Vende productos sexuales para mantener a su bebé

Yanett Benítez tiene 21 años, cría sola a su hijo y hace dos meses comenzó en este emprendimiento a través de Facebook. Cuenta qué es lo peor del trabajo y lo más insólito que le pidieron.

A principios de este año, un amigo de Yanett Benítez le ofreció si quería trabajar con él. Su tarea sería vender productos sexuales y de esas ventas, una parte de la ganancia estaría destinada a ella.

En el contexto de crisis económica, Yannett aceptó el trabajo y empezó haciendo la publicidad de los productos a través de distintos grupos de compra y venta en la red social Facebook.

Y mal no le va. “Con eso puedo comprarle los pañales a mi hijo de dos años”, cuenta la neo-emprendedora con un dejo de esperanza en el proyecto.

“Soy mamá y papá a la vez de mi hijo”, agrega Yanett y cuenta que, por ejemplo, los productos que más le piden son los consoladores y el combo de látigo y esposas y antifaz. Lo más insólito que le solicitaron fue un dilatador anal.

Pero no solamente recibe pedidos de San Juan, la joven indica que un señor de La Rioja le solicitó sus productos.

En cuanto a la cantidad de ventas, destaca que hace casi dos meses que empezó con las publicaciones y hasta el momento ya lleva unas siete ventas.

En relación a la parte negativa del trabajo, señala que le han llegado a preguntar si utiliza los productos y después los vende y enseguida aclara que no es así.

“Yo me encargo de hacer la publicación y otra persona hace las entregas, yo no tengo que salir de mi casa o por ejemplo, si alguien vive cerca, le digo al chico del delivery que me lo deje en mi casa que después lo pasan a buscar pero por lo general él siempre hace las entregas, yo no me tengo que ver en persona con el cliente”, explica.

La lucha por salir adelante

Por el momento, la joven de 21 años lleva adelante este trabajo virtual solamente hasta que pueda conseguir otro cuando su hijo sea más grande.

La Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar le suman un poco más por mes.

Actualmente, Yanett no tiene pareja y vive con su padre.

La joven sabe en primera persona lo que es trabajar para aspirar a un futuro mejor y sobrellevar el presente.

A su corta edad, fue moza y también realizó trabajos de limpieza.

Confiesa que le encanta la repostería y sueña con hacer un curso apenas pueda.