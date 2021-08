Vecinos de Médano de Oro piden más presencia policial

Cansados de los interminables robos, volvieron a salir a la calle a reclamar mas seguridad. Advierten que seguirán manifestándose.

Los vecinos del Médano de Oro se cansaron de que les roben, aseguran que llevan 4 años sufriendo inseguridad y violencia, por eso volvieron a organizar una manifestación por las calles de la localidad rawsina del Médano de Oro ya que afirman que la situación es insostenible y quieren más presencia policial y cámara de seguridad, en la zona.

“Hace 4 años que pedimos seguridad, consideramos que la comisaría abarca una zona muy grande y no puede hacerse cargo. Deben cubrir desde la Ruta 40 hasta la de 9 de Julio y de Abraham Tapia hasta la calle 14. Estamos sufriendo robos y actos delictivos en forma indiscriminada. Desde la Familia Irazoque, que les ingresaron a su casa, los durmieron y los robaron hasta quitarle todo, hasta la vecina Camporro que le ha pasado lo mismo y pasa a cualquier hora.

“El Médano, la Colonia Rodas, la Colonia 9 de Julio y el Medanito, son zonas liberada, así lo consideramos los vecinos”.

El fin de semana pasado, mientras ayudábamos a apagar los incendios, también les han robado a otras familias”, contó una vecina indignada en la manifestación.

Piden que se coloquen más cámaras de seguridad y más presencia policial. Aseguran que tras la última protesta, la Secretaría de Seguridad puso una garita, pero es en respuesta a un expediente que una vecina presentó hace 5 años, no a lo que están pidiendo ahora los vecinos.

Además, los manifestantes aseguraron que no van a parar de expresar sus reclamos hasta que tengan una solución, no sólo lo harán en las calles, sino también en las redes sociales, prometieron.