Vecinos de Caucete piden que mejore la disponibilidad de turnos del Hospital

Juntaron unas 300 firmas para pedir que mejoren la forma en la que se dan los turno. Aseguran que se pasan la madrugada esperando para una atención y hay veces que no pueden ser atendidos.

La semana pasada, Antonio Acosta fue a la 5 de la mañana a hacer cola para que atiendan a su hija en el Hospital de Caucete. “Ya había gente, era el octavo y dieron solo 4 turnos para niños sanos, como diciendo volvé mañana más temprano”, contó lamentándose por la situación a Zonda Diario.

Es que el caucetero asegura que no es el único al que le pasa. Es más, este miércoles filmó un video mostrando a la gente a las 1:50 am haciendo cola para conseguir un turno. Pero eso no es todo, asegura que hay algunos vecinos que han sufrido asaltos mientras esperaban por un turno, ya que en la madrugada “cierran”.

Cansados de esta situación, los vecinos juntaron firmas y lograron 300 adhesiones para pedir que mejore la situación. Se lo presentaron este lunes a la intendente Romisa Rosas y a la directora del nosocomio. Además, este martes hicieron lo propio en el Ministerio de salud.

“No queremos una respuesta en una carta, queremos una solución y que mejore todo”, aseguró Antonio Acosta.