Varios países de Europa tienen casos de la variante Ómicron

Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia ya tienen casos de la nueva variante de Covid-19. Fue catalogada por la OMS como “variante de preocupación”.

Pese a la ola de cierres de aeropuertos a los viajeros del sur de África, Europa no pudo evitar la llegada de la nueva y peligrosa variante del COVID-19 bautizada por la OMS como Ómicron. Hasta ayer sábado, se había detectado casos en Bélgica, el Reino Unido, Alemania e Italia.

El primer caso detectado en suelo europeo fue el de una mujer adulta joven no vacunada, en Bélgica. De acuerdo con el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, las autoridades sanitarias lo detectaron el pasado 22 de noviembre.

La paciente desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía y asegura no haber tenido contacto con personas del sur de África, informó el Laboratorio Nacional de Referencia.

Reino Unido, por su parte, anunció el sábado que había detectado al menos dos casos de la nueva variante del COVID-19, descubierta por primera vez en Sudáfrica y potencialmente más contagiosa que las anteriores.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, precisó que los contagios se han identificado en la localidad de Chelmsford, en el condado de Essex, cerca de Londres, y en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra, y que se encuentran en cuarentena. El ministro indicó que los dos casos “están conectados”.

Alemania confirmó el sábado sus dos primeros casos de la nueva cepa Ómicron, en viajeros que llegaron al aeropuerto de Múnich desde Sudáfrica, dijeron funcionarios regionales.

“Dos casos sospechosos de la nueva variante del virus Ómicron, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación, han sido confirmados en Baviera”, dijo el ministerio de salud del estado sureño en un comunicado.

Italia también confirmó el sábado haber detectado su primer caso de la nueva cepa Omicrón de Covid-19 en un viajero de Mozambique. “El paciente y los miembros de su familia gozan de buena salud”, dijo el instituto nacional de salud en un comunicado.

Cierre de fronteras

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron el viernes suspender los vuelos a siete países del sur de África debido a la nueva variante del covid-19. Se trata de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini, precisaron las fuentes.

Además, los Veintisiete acordaron que los residentes europeos que provengan de esos países y que sí tienen derecho a entrar en la UE se sometan a test y un periodo de cuarentena, según informó la presidencia eslovena de la UE.

Los países de la UE se reunieron después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, les pidiera paralizar todos los vuelos hacia países del sur de ese continente, afectados por la nueva variante. Von der Leyen hizo esa petición en una declaración sin preguntas en la que recordó que los contratos que la Unión Europea ha firmado con los fabricantes de vacunas exigen de estos que adapten “inmediatamente” sus fármacos a nuevas variantes conforme estas emergen.