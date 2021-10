Vanina Escudero fue internada de urgencia

La bailarina, Vanina Escudero, se encuentra en observación en la Clínica Olivos.

Vanina Escudero tuvo que ser internada de urgencia en la Clínica Olivos, en la provincia de Buenos Aires, según confirmó Karina Iavícoli en el programa Intrusos.

“Según me dijo, tuvo un folículo hemorrágico, que le generaba mucho dolor y tenía que quedarse ahí hasta que esa sangre se reabsorba o hasta que los médicos indiquen qué hacer”, detalló la panelista.

Un folículo hemorrágico es una especie de quiste sangrante en el interior del ovario que suele generar mucho dolor abdominal y puede ocasionar pérdidas. Según la gravedad, puede requerir cirugía.

Silvina Escudero se encuentra en la clínica acompañando a su hermana porque su pareja, Álvaro Navia, está en Uruguay, donde se radicaron hace unos meses.

El fin de semana, Vanina Escudero llegó a Buenos Aires para estar en el cumpleaños de su hermana, Silvina.

En su cuenta de Instagram, la panelista de Los Mammones se mostró feliz por su visita.

“Esto era una de las sorpresas de cumpleaños que les quería contar, después de un año las hermanitas están juntitas. Pero lo más importante no sos vos, lo más importante es que trajiste a mis sobrinos, sino no entrabas”, expresó Silvina en una historia en dicha red social.

“Feliz cumple. Ya lo sé, lo tengo muy claro, no te preocupes”, responde Vanina en el video.