“Vamos a sumar a los jugadores relegados”

El flamante entrenador de Peñarol asumió ayer, dirigió su primera práctica y luego firmó su contrato que lo unirá hasta fin de año. “Estoy sorprendido, no lo esperaba. Es un nuevo desafío para mí”, manifestó Edgardo que comienza una nueva experiencia.

Edgardo Herrera, el tapado que tenía Peñarol para reemplazar a Salvador Mónaco. El Cuca fue presentado ayer, dirigió su primer entrenamiento y luego puso el gancho hasta fin de año.

Herrera no la pasó bien en estos meses de pandemia. En mayo tuvo Covid y la pasó mal, “se me taparon los pulmones”, confesó. Justo en ese momento estaba dirigiendo a Marquesado, su último club.

Desde ahí se dedicó a su vida cotidiana, “hacer fletes, atender mi servicio de lunch y dar clases virtuales en la escuela de técnico”, además de su laburo fijo en el departamento de Hidráulica.

Esta oportunidad, “no la esperaba. Vino Cuevas a mi casa el lunes y cuando abrí la puerta, me sorprendí. Hoy me presentaron y dirigí mi primera práctica. Es un nuevo desafío, nunca pensé que me iban a llamar para dirigir un torneo nacional”, expresó sus sensaciones el ex DT de Alianza, Del Bono, Trinidad y Desamparados, entre otros.

El primer mensaje del “Cuca” fue tratar de recuperar a los jugadores que estaban relegados por el entrenador anterior.

“Vamos a incorporar a los jugadores que quedaron afuera, sé que Biassoti tuvo un problema con el técnico anterior. Hay bastantes, se abre una posibilidad para todos. Carlos (Fernández) y Zeballos también están relegados por un problema con el técnico”.

Edgardo es profesor en la escuela de técnico y su objetivo es formar a los mejores entrenadores “para que no traigan técnicos de afuera, acá hay mucho material”.