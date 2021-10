¡Vamos a la cancha!

Hoy a las 11 el Víbora recibe a Ferro en la vuelta del público al Serpentario. El equipo de Fuentes viene de dos triunfos seguidos y hoy con el aliento de su gente buscará meterse en la pelea.

Cuánto se extrañaba. Ver el estadio vacío y sin el aliento del pueblo puyutano producía tristeza. Y es que el fútbol sin hinchas no es fútbol. Hoy los hinchas víboras regresan al Serpentario después de un año y medio de espera.

La barra prepara los trapos, los bombos y redoblantes. Padre e hijo ya tienen lista la camiseta.

El Barrio Patricias Sanjuaninas se paraliza en un domingo especial en el que Desamparados vuelve a tener el apoyo de su gente.

A las 11 de la mañana recibe a Ferro de General Pico por la fecha 26 del torneo Federal A. El Víbora viene de dos triunfos seguidos (2-0 ante Cipolletti y 1-0 frente a Círculo Deportivo) y si hoy suma la tercera se meterá de lleno en la pelea por clasificar a la siguiente ronda.

Es un encuentro clave para Desamparados, que no presentará modificaciones. El entrenador Marcelo Fuentes parará el mismo once que salió a la cancha en Mar del Plata con Federico Díaz; Lucas Ceballos, Cristian Romero, Lucas Márquez, Hernán Zuliani;

Matías Garrido, Emanuel Décimo, Santiago Tello Mori, Roberto Martín; Bruno Rodríguez y Julio Cáceres

Del otro lado Ferro viene de golear 3-0 a Villa Mitre, victoria que lo colocó en el último puesto de clasificación.

El técnico Mungo tampoco realizaría modificaciones en el primer equipo para intentar llevarse algo del Serpentario.

Vuelve el pueblo Puyutano para darle el aliento que hoy necesita el Víbora para prenderse en el torneo.

PEÑAROL, AL ACECHO

Peñarol está endiablado. Tiene el ánimo por las nubes. Marcha cuarto en la tabla del grupo A, pero quiere más. Si hoy vence a Sol de Mayo en Viedma (juegan a las 14 horas) puede trepar al segundo lugar.

Quien le quita lo bailado al Bohemio que de la mano del Cuca Herrera se transformó en uno de los candidatos.

La única duda de Peñarol es Leandro Espejo que salió con molestia en el partido anterior ante Huracán. El resto sería el mismo once con Diego Pave; Agustín Bellone, Emanuel Yori, Guillermo Pfund, Julio Sacallán; Francisco Salinas, Fabricio Illanes Francisco De Souza, Claudio Acosta, Carlos Fernández, Espejo o Montero.