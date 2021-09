Valeria Lynch y Mariano Martínez contaron como surgió su romance

En Los Mammones, la pareja de cantantes dio detalles sobre el origen de su relación, que ya tiene casi dos años de antigüedad.



Valeria Lynch y Mariano Martínez, quienes hace casi dos años conforman una de las parejas más famosas de la Argentina, visitaron el living de Los Mammones en la noche del martes. En un divertido ida y vuelta con Jey Mammon, los músicos dieron detalles sobre el origen de su romance.

Ante la pregunta introductoria del conductor, Martínez, vocalista y guitarrista de la banda Ataque 77, comenzó con el relato: “A mi me llamó Álvaro Villagra, quien era el técnico y dueño del estudio donde Valeria iba a grabar su nuevo disco. Me dijo que ella iba a grabar Arrancacorazones porque era un tema que le gustaba”. “Te gustaba el tema o él?”, le consultó entre risas Jey a Lynch.

“Yo llegué al estudio y ella estaba con Gastón, pianista del disco, tocando y sacando tonos. Yo me senté a un costado y ni hablaba. En un momento se me ocurrió una idea y la propuse. ‘Perfecto, entonces queremos que seas el productor del disco’ me dijo Álvaro”, continuó el cantante junto a Valeria Lynch, quien le iba agregando algunos bocados a la narración.

“Nos pusimos a laburar y a grabar y terminamos haciendo dos discos. Pasó mucho tiempo de trabajo y después empecé a acompañar a Valeria en sus show porque estaba presentando material nuevo. Yo era el productor y en el momento del show me presentaban y tocaba en los recitales de Valeria Lynch. Para mi era una experiencia increíble”, cerró Martínez.

“Él de afuera me miraba mucho”, agregó más tarde Valeria Lynch. Finalmente, la pareja reveló que con el paso del tiempo empezaron a tener mucha más afinidad y terminaron de novios.

Algún tiempo atrás la artista había contado que cuando se conocieron, en el año 2017, ambos estaban en pareja, motivo por el cual nunca pudieron concretar nada. “Él estaba en pareja y yo también, entonces decíamos que no podía ser… Y nunca hubo nada más que eso: miradas, cosas, alguna palabrita… Llamadas de atención. Pero pasó lo inevitable, el amor es así”, fueron las palabras de Valeria.