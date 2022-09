Vachi Ruiz, sin límites

Tiene 21 años, estudia psicología y le gusta la fotografía. “Si te dejas de poner barreras en tu mente llegas a donde queres”, es el mensaje para su seguidores.

Vachi (Valentina) Ruiz comenzó a subir contenido a las redes en el 2017 para ayudarle a su tía dueña de una relojería.

Aprovechó que en ese entonces contaba con unos 4 mil seguidores, para promocionar el comercio. Hoy ya tiene más de 20 mil. Sin embargo no le gusta definirse como influencer, sino como creadora de contenido.

“Con en el tiempo me perfeccione un montón para usar las redes y hoy es mi trabajo”, cuenta la joven de 21 años que además estudia Psicología.

“Busco generar motivación, no busco mucho publicar mi opinión sobre algunos temas, solo publicar cosas que a la gente le gusten, le sean buena noticia, le sirva o resuelva algo”, agrega.

A Vachi le gusta mucho modelar pero también tiene una gran pasión por la fotografía. “Tengo varios cursos hechos de fotografía que fui realizando desde los 14 años”, asegura.

“Me gusta modelar y por ello estoy muy pendiente de la estética de una foto. Que todos los detalles sean muy cuidado y que todo se vea lo más limpio posible”, dice.

Por otro lado a Vachi le gusta mucho la danza. Estudió danza desde los 3 años hasta los 18. Y volvió a retomar este año pero con otros ritmos. También le gusta mucho ir al gimnasio.

Sobre su mensaje para sus seguidores, Vachi expresa que para ella “los unicos limites existen en nuestras cabezas”. “Si te dejas de poner barreras en tu mente llegas a donde queres”.