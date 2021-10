Uruguay: banda robó 17 lingotes de oro de la bóveda secreta de un multimillonario alemán

La víctima fue el banquero August von Finck junior, y según fuentes oficiales el botín está valuado en USD 2,5 millones.

El millonario robo ocurrió en dos partes: la primera el 6 de junio pasado y la segunda, donde finalmente se llevaron el botín, el 26 de julio. Según cuenta El País de Uruguay, el episodio se registró en la mansión del banquero alemán en el litoral del país.

La escena del crimen fue una bóveda con caja fuerte construida especialmente debajo de la habitación principal de la estancia. Allí, August von Finck junior, de 91 años, tenía documentos, pertenencias de la familia y una porción de su fortuna.

El diario uruguayo cuenta que el 6 de junio pasado la banda ingresó a la estancia forzando varias puertas en simultáneo e irrumpieron en la habitación principal. Lograron acceder al subsuelo e intentaron abrir la caja fuerte, pero no lo lograron.

Por alguna razón que la justicia aún desconoce, abandonaron el lugar apurados. Tan urgidos estaban que dejaron en el lugar las herramientas con las que pretendían concretar el golpe: dos tubos de oxígeno, una batería, un guante, una llave francesa, un disco de corte de amoladora y un destornillador.

“En su primer ingreso a la estancia, los integrantes de la organización solo pudieron sacar la traba de hierro de la caja fuerte y cortar su primera capa de hierro que quedó tirada en el piso”, señaló la fiscal de Carmelo, Eugenia Rodríguez en el pedido de formalización de la investigación.

La banda manejaba información al detalle sobre la distribución del establecimiento perteneciente a Von Finck. de acuerdo con El País, tenían un “contacto” que conocía la estancia por haber realizado obras en la casa, concretamente en la habitación donde se encuentra la caja fuerte.

Un mes más tarde, el 26 de julio, volvieron

En esa oportunidad, munidos de herramientas de mayor potencia y un tanque de oxígeno extra, la banda sustrajo 17 lingotes de oro y mil krugerrands, una conocida moneda de oro sudafricana.

El botín, los lingotes y las monedas de oro, están valuados en USD 2,5 millones, y habían sido retirados de un banco alemán.

Tras cuatro meses de investigación, las autoridades uruguayas desmantelaron la banda. Los 11 integrantes del comando fueron detenidos durante la “Operación Anonymous” y luego condenados por la Justicia… Sobre el millonario botín, aún no hay novedades.

Según dijo una fuente del caso a El País, es muy probable que los delincuentes no supiesen que habían ingresado a la estancia el barón August von Finck junior, cuya fortuna según la revista Forbes USD 8.700 millones.

El diario explica que August von Finck junior integra una dinastía de banqueros y empresarios alemanes. Nació en 1930 y, a petición de su padre, también aprendió el oficio de banquero en el banco privado de la ciudad alemana de Múnich, Merck Finck & Co. Ese banco representaba entonces el eje principal de la fortuna familiar de los Von Finck.