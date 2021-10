UPCN Voley, un orgullo mundial

El Gremial jugará en diciembre el Mundial de Clubes de Voley en Belo Horizonte. Ayer fue confirmada la participación. Será la quinta vez que UPCN representará a la Argentina.

UPCN San Juan Voley dará un nuevo paso en su rica historia y le permitirá a San Juan tener representatividad internacional.

Por quinta vez en su historia, UPCN afrontará el Campeonato Mundial de Clubes, que se jugará en diciembre en Brasil.

De esta manera, el conjunto sanjuanino regresará a la máxima competencia, en la que ya ostenta dos medallas de bronce.

En Brasil anunciaron el Mundial de Clubes a jugarse del 8 al 12 de diciembre en Belo Horizonte, con Sada Cruzeiro como organizador.

La competencia, fiscalizada por la FIVB, se desarrollará por quinta vez en la ciudad de Betim y se espera que en lo que resta de la semana se brinden más detalles.

UPCN, campeón de Argentina y subcampeón sudamericano en 2019 y 2020, jugará el Mundial junto al organizador, que además es campeón sudamericano 2019 y 2020.

Se sumarán el Zaksa de Polonia, y el Trentino de Italia, campeón y subcampeón de Europa.

Además lo harán el Funvic Natal (ex-Taubaté), campeón brasileño 2020/2021, y el Foolard Sirjan, campeón asiático 2021.

UPCN ya disputó cuatro mundiales, entre 2013 y 2016; y en tres llegó a semifinales, incluidas las dos medallas de bronce.

En su cuarta y última participación no pudo meterse entre los cuatro mejores del mundo.

Las cuatro competencias y los dos podios mundialistas de UPCN no tienen antecedentes en el voleibol argentino.

Y ahora, con la quinta incursión, se trata simplemente de historia pura para este deporte en todo el país.

FABIÁN ARMOA: “ESTAMOS EN EL MEJOR CLUB”

En UPCN se trabaja a nivel super profesional. El actual plantel del Gremial ya tiene sobre sus espaldas 9 semanas de pretemporada y ahora con el nuevo compromiso mas la Liga sin fecha de comienzo lo hace redoblar esfuerzos al técnico Fabián Armoa para llegar con la mejor preparación.

“Todos los equipos llegarán con el mismo ritmo de competencia. Nosotros acá en la Argentina, la liga aún no tiene fecha pero no creo que sea antes del mundial. De todas maneras un torneo como el que vamos a jugar requiere de una preparación que venimos trabajando con el cuerpo técnico y los jugadores. Tenemos un plante rico en variantes, nos estaría faltando un opuesto y un central que solo por cuestiones de protocolo y exigencias de ingreso al país no se han concretado todavía pero somos optimistas” señaló Armoa, quien también dejó claro cual es su expectativa.

“ Estamos en el mejor club, tenemos todo y a pesar que una competencia mundial sea complicado no podemos dejar de soñar con estar de nuevo en un podio” concluyó el DT.