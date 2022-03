UPCN sigue camino a la novena corona

Hoy se comienzan a disputar las semifinales en el estadio del Gremial, que a las 21.00 jugará su primer partido de la llave ante Policial. Antes, a las 18, Ciudad se topará con Once Unidos. El jueves serán las revanchas.

De los tres equipos sanjuaninos, UPCN es el único que sigue con vida. Desde esta noche, comienza la penúltima escala de play off de Liga de Vóleibol Argentina, cuando comiencen a jugarse las series de semifinales.

El conjunto Gremial es el campeón vigente y va por su novena corona. En esta oportunidad, se mide ante Mutual Policial de Formosa. El primer chico de la serie se disputa a las 21 en el estadio de Los Cóndores.

Además, en la otra llave, se enfrentan Ciudad Vóley y Once Unidos, desde las 18 y en el mismo complejo.

Como sucedió en las llaves de cuartos de final, nuevamente el público podrá acceder sin costo alguno, con entrada libre y gratuita.

Los sanjuaninos vienen de eliminar a River Plate, a los que le ganaron los partidos 3-1 y 3-0. Así, clasificaron por 14ta vez a semifinales en sus 15 participaciones de Liga. Su rival, en tanto, dejó en el camino a Obras, otro de los representantes de nuestra provincia en el certamen, al que le ganó con un doble 3-0.

Los formoseños son la revelación del certamen, ya que han ascendido desde la segunda categoría. En esta temporada ganaron la Copa ACLAV, terminaron cuartos en el Campeonato Sudamericano y ya se metieron entre los cuatro mejores de la Liga. A la vez, que fueron segundos en la fase regular del torneo, por detrás de Ciudad Voley y por delante de UPCN en la tabla de posiciones.

El primer partido de la serie se disputa esta noche, a las 21 y, tal como sucedió en cuartos de final, el estadio de UPCN tendrá puertas abiertas para el público, por lo que se espera una buena concurrencia para apoyar a los Cóndores.

El segundo juego se disputará el jueves, también a las 21; y en caso de ser necesario un desempate se desarrollará el sábado próximo, en horario a definir.

La otra llave entre Ciudad, que fue primero en la fase regular y semifinalista al eliminar a Monteros, y Once Unidos, que terminó cuarto y viene de dejar en el camino a Paracao, tendrá los mismos días de juego, sólo que tanto el martes como el jueves jugarán a las 18.

