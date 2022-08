UPCN pide la cláusula gatillo en septiembre para estatales

El gremio sentó su posición antes de la negociación con las autoridades provinciales el próximo mes.

Antes de sentarse en la mesa de negociación salarial con las autoridades provinciales, el gremio UPCN ya manifestó su postura para recuperar el nivel de los salarios de los estatales.

“Consideramos que es momento de aplicar una cláusula gatillo respecto al mes vencido de agosto con todo el ajuste para de alguna manera mantener el poder adquisitivo”, indicó Gabriel Pacheco, secretario adjunto de UPCN.

Los gremios y las autoridades de Hacienda volverán a reunirse a mediados de septiembre y antes de que eso ocurra, el gremio que nuclea a trabajadores estatales y municipales ya sentó su postura para que se comience a analizar de qué manera recuperar los salarios. “Es nuestra posición respecto al tema viendo el comportamiento del costo de la canasta alimentaria y el impacto inflacionario que se ha producido. Pedimos esta posición para hablarlo en la comisión salarial”, dijo Pacheco. Si bien el pedido no se ha manifestado por escrito, desde el gremio confían en que será uno de los primeros que se aborde en las negociaciones y además podría contar con el apoyo de otros sindicatos de estatales.

Sobre que porcentajes o números de incremento salarial podrían analizarse en la mesa de negociaciones, Pacheco prefirió no adelantarse pero si insistió en que “hay distintos parámetros que hablan de una inflación que llegaría al 90% y con la cláusula gatillo vamos a poder ir manteniendo el poder adquisitivo”.

“La situación es difícil lo que estamos teniendo esperanza que esto cambie y que no se agrave. Los salarios deben acompañar esta crisis y por ello fijamos esta posición”, agregó Pacheco.