Uno de cuatro nuevos casos de coronavirus es en menores de 18 años

Casi el 25% de las notificaciones de coronavirus durante las últimas semanas en el país, es de personas menores de 18 años, el doble de los casos que representaban antes de que comience fuerte la vacunación en población adulta, por lo que especialistas recordaron la importancia de inocular a niños y adolescentes para su protección personal pero también por cuidado de los demás, en especial de los vulnerables frente al virus.

“Hasta la semana 10 (del 7 al 13 de marzo pasado), que es cuando comenzó fuerte la vacunación en adultos en el país, los menores de 18 eran entre el 5 y el 7% de los confirmados; entre las semanas 26 y 29 (del 27 de junio al 10 de julio) llegaron al 10% y siguieron subiendo hasta superar en la semana 38 (del 19 al 25 de septiembre) el 20%”, detalló a Télam el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga.

Además, señaló que en la Ciudad de Buenos Aires, para la semana 37 (del 12 al 18 de septiembre) “los menores de 18 años habían llegado a representar el 30% de los casos” de Covid-19.

En el mismo sentido, Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud, dijo esta semana a Télam que “cuando se controla semanalmente qué número representa cada franja etaria, entre los menores de 18 está aumentando esa proporción pasando de ser el 8% de los casos al 25%, por lo que es importante avanzar con la vacunación de este grupo”.

El incremento de la proporción de nuevos contagios de menores de 18, para quienes la vacuna estuvo autorizada después que para la población adulta, fue un fenómeno que se dio en varios países del mundo.

“Con la vacunación de adultos y adolescente en Estados Unidos llegó un alivio durante el verano que se cortó por dos motivos: los niños no están vacunados y el regreso a las escuelas”, señaló por su parte el científico y biólogo argentino residente en los Estados Unidos Ernesto Resnik.

En efecto, se estima que allí los casos de menores de 18 años aumentaron un 419% entre agosto y septiembre de 2021 en comparación con junio y julio.

Resnik aseguró que “esto hecha luz sobre una realidad: estamos ahora en la pandemia de los no vacunados, y los no vacunados, entre ellos los menores de 12 años, terminan no sólo desprotegidos ellos mismos, sino que también son una amenaza para los vacunados vulnerables como los más viejos o los inmunosuprimidos”.