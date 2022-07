Universidad se juega el pase a semifinales

Por el Top 8, los Patitos reciben en el Anexo de Pocito a Liceo. Ambos tienen la misma puntuación y el que gane quedará cerca de la clasificación.

El Torneo Regional del Oeste de Rugby ingresa en la etapa decisiva y hoy es un día especial para la Universidad Rugby ya que de ganar quedará a un paso de ingresar en el cuadro de semifinales.

En el anexo de calle 5 en Pocito, los Patitos reciben a las 16.00 a Liceo Rugby Club de Mendoza con el arbitraje de Joaquín López.

Ambos suman 21 puntos con una diferencia en favor de los mendocinos porque tiene un partido pendiente con Neuquén RC.

Por eso es determinante conseguir el triunfo para el equipo de Lolo Sánchez pensando que en la última fecha los universitarios serán visitantes de Los Tordos.

La fecha se completa con los siguientes encuentros que comenzarán a las 15.30:

Marabunta vs. Marista

Neuquén vs. Los Tordos

Teqüe vs. Mendoza RC.

COPA DE PLATA Y COPA DE BRONCE

Por la Copa de Plata dos sanjuaninos tendrán acción hoy. Huazihul a las 15.30 recibe a Universitario RC de Mendoza. En tanto que el Jockey a las 16.00 será anfitrión de Banco RC. Por la copa de Bronce el único que jugará será Alfiles que se medirá con Chanchay RC de San Luis. Cóndor de Jáchal tiene fecha libre.