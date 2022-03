Unión sigue encendido en el torneo local

El Azul de Villa Krause que juega dos torneos a la vez ganó esta tarde 4 a 2 a Del Bono y quedó como puntero del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol

Hace dos meses y medio que Unión viene disutando la Copa de Campeones y se encuentra en instancia de semifinales.

Esta tarde completó su partido de la cuarta fecha en la cual se impuso 4 a 2 sobre Del Bono en su estadio de Villa Krause.

Los goles fueron convertidos por Carlos Rojas y Ramón Avila, ambos en el primer tiempo. En tanto que Paulo Oballes y Emmauel Reinoso aumentaron el complemento

Para del Bodeguero descontaron Nicolas Nievas y Martín Agüero.

Con este resultado el Azul suma 10 puntos y ahora junto con el Deportivo Aberastain mandan en el torneo local.

Fotos Gentileza Diego Pelayes 1 de 6

VICTORIA BOHEMIA

Peñarol se impuso 3 a 1 sobre Alianza con goles de Ezequiel Martínez en dos ocasiones y Jeremías Zenón. El descuento del Lechuzo Gustavo Pereyra.

POSICIONES

PRÓXIMA FECHA

Sábado. 17.00

Sarmiento vs. 9 de julio

Carpintería vs. Marquesado

Trinidad vs. Peñarol

Rivadavia vs. Juventud Unida.

Colón vs. Desamparados.

Atenas vs. Unión

Domingo 16.30

Alianza vs. Dep Aberastain

Árbol Verde vs. Juventud Zondina

Del Bono vs. San Martín

San Lorenzo Ullum vs. Villa Obrera.