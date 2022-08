Unión de Villa Krause sin prohibiciones

El Azul de Villa Krause venció a Atenas 2 a 1 y llegó a lo mas alto de la tabla de posiciones. ¿La cancha vacía? Si, pero en las afueras estuvieron los techos a full.

Que me van hablar de amor, reza la letra del tango que tan bien canta Julio Sosa. Le podrán caer mil prohibiciones para que nadie lo vea y siempre habrá una opción para el hincha de Unión, que no abandona pese al castigo impuesto desde la Liga.

Con un techo lleno de hinchas, en una platea preferencial: la casa del Chuña Salinas se colmó de camisetas, banderas y almas azules para alentar al equipo, que en cancha no defraudó.

Unión ganó y es puntero del campeonato junto a San Lorenzo de Ullum.

Fue una victoria muy trabajada sobre el complicado Atenas que se la hizo difícil desde el cerrojo defensivo que impuso el Gringo Pallaroni como esquema.

Aún así el equipo Azul se puso en ventaja a través de Emmanuel Reinoso.

En la primera etapa el equipo de Villa Krause fue mas pero no cristalizó en la red todo lo que generó.

Lo de Atenas era muy simple y terminó siendo efectivo porque logró empatar el juego con un buen gol de Gonzalo Narvaez.

Unión se hizo dueño de la pelota, dominó el partido y generó claras ocasiones de gol. En casi todas ellas muy bien contenidas por el arquero Olivera de Atenas. Hasta el palo salvó al equipo de La Rinconada.

Se jugaban 49 minutos y Olivera agingantaba su figura salvando al Mirasol de un remate de Simone para mandarla al córner, Pero en la jugada siguiente ya no pudo impedir la caída de su valla cuando apareció Pedro Terrero por el segundo palo para marcar el segundo.

Eso generó la protesta de los jugadores de Atenas que reclamaban posición adelantada. El árbitro Luis Aguirre se mantuvo firme en su decisión y cobró el gol Azul.

En una tarde que no fue silenciosa, una tarde en el que el Azul no estuvo solo ni abandonado, volvió a mostrar la experiencia individual y colectiva de un equipo que no se rinde y que responde a su gente que lo sigue por la radio o desde el techo de una casa enfrente del club.

EL RESTO

El puntero del campeonato en soledad hasta el inicio de esta fecha tuvo un difícil encuentro como visitante ante Villa Obrera con el que empató sin goles. De todas maneras el equipo del Luto Molina sigue en lo alto de la tabla pero con la compañía del Azul.

Marquesado tuvo una resonante victoria como local 2 a 1 sobre Carpintería. El inoxidable e interminable Julio Fino Balmaceda y Heraldo Vargas le dieron el triunfo al equipo de Cachilo Magallanes. En tanto que para el Celeste del sur había empatado transitoriamente Darío Luján.

San Martín goleó a Del Bono en el predio Emmanuel Mas por 4 a0. Los goles del Verdinegro fueron convertidos por Agustín Ramos, Juan Vacca, Lucas Acosta y Joaquín Sotomayor.

En tanto que Juventud Unida le ganó 2 a 1 a Rivadavia consiguiendo una victoria valiosísima de cara a la pelea por no descender. Los goles del equipo del Médano fueron conseguidos por Leandro Rodríguez y Alan Pol. Para el del La Bebida descontó Exequiel Tejada