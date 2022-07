Uñac y otros mandatarios se reunirán con Batakis

El gobernador manifestó que la reunión tiene como objeto escuchar lo que la ministro de Economía deba decir. A su vez remarcó el hecho de que si existe la posibilidad se harán aportes para colaborar.

La ministra de Economía, Silvina Batakis se está reuniendo con los gobernadores provinciales con el objeto de conseguir respaldo político en las jurisdicciones respecto a la política económica.

“La ministra de economía es una funcionaria que sabe muy bien lo que ocurre en las provincias, siempre estuvo en contacto con nuestros problemas”.

El gobernador Sergio Uñac manifestó que “mañana-por hoy- estamos convocados otro grupo de gobernadores”. Vale marcar que Batakis aye se reunión con algunos mandatarios. También los gobernadores se reunieron con el jefe de Gabinete Juan Manzur. Agregó que “podemos ir a conversar y si hay algo que podamos aportar lo haremos”.

Uñac destacó que “la ministra conoce muy bien lo que ocurre. Es una funcionaria que estuvo muy atenta a través de la Secretaría de Provincias lo que nos pasaba a cada una de las provincias argentinas, conoce de hacienda y economías regionales por lo que queremos ser respetuosos e ir a escuchar.”

“Lo importante es escuchar y ver cual es el plan que nos presenta la ministro de Economía”, dijo Uñac.

Ahora “lo importante es ver cual es el plan que la ministra nos va a proponer y a partir de ahí seguir trabajando para que sigan consiguiendo insumos. Estamos trabajando con las empresas sanjuaninas para que no se corte la provisión de insumos”, sobre todos los importados.

El gobernador manifestó que “hoy el tema no pasa por la distribución de fondos, que en algún momento se tendrá que dar una nueva ley de coparticipación, los problemas hoy están los problemas de la industria, si nos interesa la situación de la industria y que puedan de esa manera mantener producción y con ello fuentes de trabajo”.

LOS INTENDENTES Y EL APOYO A LA REELECCIÓN

Si bien, el gobernador Uñac aún no expresó su voluntad concreta de ir por la reelección desde su entorno hay varios dirigentes que están trabajando en ese sentido, entre ellos los intendentes. “He tenido conversaciones individuales con ellos, son 16 y les agradezco la confianza”, detalló.

Sobre su derecho de ser elegido como candidato a la reelección provincial y ante el planteo adverso de algunos sectores de la oposición afirmó que “yo no he modificado la Constitución, ni pretendí ningún tipo de situación, que implicara una convocatoria a una nueva consulta popular”.

Agregó que “eso se hizo cuando yo era intendente en el 2010, luego los trámites administrativos se terminaron de concretar en el 2011. Yo no he propiciado nada, la constitución permite tres periodos para el gobernador. Pero a eso hay que sumarle una decisión personal que la tomaremos en tiempo oportuno”.

A su vez, proyectándose en una hipotética candidatura para el tercer mandado no descartó que su compañero de fórmula sea una mujer, “me parece que sería una cuestión muy interesante”. Aunque también dijo que puede ser un intendente o un militante. “Todavía no se si voy a ser y a partir de ahí no armaría una formula tan anticipada”, expresó.