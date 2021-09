Uñac y Kulfas resaltan haber revertido el escenario inicial

El gobernador de San Juan y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación charlaron sobre las medidas que se están implementando para el desarrollo productivo de la provincia y el país. “Pensamos en una Argentina para toda la década, los resultados ya nos están acompañando a pesar de la pandemia”, sostiene el funcionario nacional.

En el marco de la campaña electoral, y ante la militancia sanjuanina, Sergio Uñac y Matías Kulfas disertaron de manera virtual sobre el “Presente y futuro del desarrollo productivo” de nuestro país.

En sus alocuciones, ambos funcionarios destacaron el crecimiento económico que ha empezado a mostrar la Argentina a pesar de la pandemia, incluso mejorando los resultados de la prepandemia, cuando a nivel nacional asumió la presidencia Alberto Fernández.



“Es un gran gusto que hayas aceptado a tener esta charla. Estamos muy agradecidos del presidente y de vos por esta matriz consolidada fuertemente por un gobierno nacional que apoya nuestras inquietudes”, sostuvo en el inicio el Gobernador.

“Es un gusto y un honor poder tener esta charla. Hemos estado 4 veces en San Juan, estamos contentos de acompañar el trabajo enorme que hacen, es una sociedad que está en crecimiento y uno ve los números a largo plazo y eso demuestran”, sostuvo Kulfas.

“Un ejemplo para ilustrar la posición del gobierno de Macri con la industria es que en 2018, autorizó la importación de 100 millones de litros de vino, que impactó en la caída significativa del precio del vino”, Sergio Uñac.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación hizo un breve repaso de las políticas productivas que están llevando a cabo junto al presidente Alberto Fernández.

“Iniciamos el gobierno con una crisis y una economía sobre endeudada. Con un 20 por ciento que había perdido el salario real durante el gobierno de Macri, cosas que conocemos pero no está mal recordar. Sobre ese escenario tuvimos que armar un nuevo esquema. Y al que se le agregó la pandemia”, describió.

Sobre las políticas públicas que se están llevando a cabo, el Ministro sostuvo que están dando resultados y que hay oportunidades en el mundo a las que se generan y nuestro país se tiene que adaptar.

“Hay que apostar a más minería, generar más litio, más cobre. Un auto eléctrico necesita 5 o 6 veces más cobre que uno tradicional y en ese camino tenemos que ir”

Matías Kulfas.

“Nunca dejamos de trabajar en la reactivación. Estamos en una década de enormes oportunidades para la Argentina. Un mundo donde la pandemia ha cambiado el eje. La política industrial es muy importante. Requiere esfuerzo, pero también recursos. Debido al cambio climático, hay que apostar a más minería, generar más litio, más cobre. Un auto eléctrico necesita 5 o 6 veces más cobre que uno tradicional, y en ese camino tenemos que ir”, sostuvo.

Ejes centrales

Kulfas destacó en que se basa y a qué hay que apostar para lograr el crecimiento de la Argentina en el nuevo contexto que se viene a nivel mundial.

“En primer lugar apostar a las líneas de financiamiento, no hay crecimiento posible si no hay como financiarlo. Hemos llegado a un millón cien mil pymes durante nuestro gobierno. Tenemos que apostar a los pequeños emprendimientos y medianos también”, dice al respecto.

“Además, en 2019 se destinaron 7591 millones de pesos en 2019, nosotros en 2020 invertimos 141.418 millones de pesos , multiplicamos por 20, marcando un claro compromiso con el desarrollo productivo”, agrega.

En segundo lugar, hace referencia a las políticas de recuperación de parques industriales: “Tenemos más de 40 ya financiados”.

Luego, apunta al desarrollo de proveedores, como tercer eje, al comercio exterior, como cuarto punto, y por último, al empleo argentino, donde quiso marcar la diferencia con el gobierno de Macri.

“Venimos de un gobierno anti industrial y lo hemos revertido de cuajo. Es mentira que Argentina no puede ser competitiva. Hay empresas que llevan más de 50 años y han sobrevivido a todas las crisis. Es importante pensar en el desarrollo industrial de toda la década. Necesitamos más producción nacional, para más chances de desarrollo”, enfatiza Kulfas.

Para cerrar, sostiene un panorama optimista: “Los resultados están acompañando. La industria argentina está creciendo, a pesar de la pandemia produce más que la que tenía con Macri. Si con pandemia logramos esto, con la vacunación y saliendo de esta situación sanitaria, será mejor”.