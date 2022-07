Uñac: “Vi a Batakis enfocada, con conocimiento de las medidas que tiene que tomar”. El mandatario provincial, en conferencia de prensa, se refirió a los anuncios realizados por la ministra de Economía de la Nación.

El Gobernador contó que en la mañana de hoy se reunió con la ministra de Hacienda, Marisa López, para analizar la conferencia brindada por Silvina Batakis, titular de la cartera de Economía nacional, y destacó que luego de las palabras de la funcionaria nacional “hubo una pequeña calma en los mercados”.

“Batakis, que tiene mucha experiencia en gestión, definió dos o tres cuestiones que son básicas: no más ingresos al Estado cuando no son necesarios, cumplir con las metas del FMI, y equilibrio fiscal, no gastar más de los ingresos. Son conceptos básicos que no se vienen cumpliendo. Cuestiones que en la provincia de San Juan se cumplen”.

El mandatario señaló que “nosotros mantuvimos varias reuniones con Batakis cuando ella estaba al frente de la Secretaria con provincias. Hay que dejar que corra el tiempo, pero vi una ministra muy enfocada en lo que tiene que hacer, con experiencia y con conocimiento de las medidas que tiene que tomar”.

Sobre el aumento de precios, Uñac dijo que “nos tenemos que llamar todos a un trabajo solidario. No se pretende que el empresario, que el industrial, pierda plata. Si pierde plata se funde y si se funde deja de generar empleo. Sin embargo los aumentos “por las dudas” no son buenos porque no construyen, ni nos llevan a ningún buen puerto”.

“A estas situaciones difíciles con un impacto en los alimentos, en las energías, nosotros le tenemos que proponer mucha cabeza, inteligencia, serenidad para tomar las decisiones correctas, con un solo objetivo general: que el país y la provincia siguen ofreciendo posibilidades, que hay presente pero también futuro”.

Con relación a la segmentación de tarifas, el mandatario provincial expresó: “Si yo puedo pagar tarifas normales, sin subsidios, debo pagar tarifas normales. Y quien no pueda, el Estado debe ayudarlo”.

Finalmente Uñac se refirió al tema de los contratados y dijo: “Vamos a trabajar con ellos para que en la medida de las posibilidades, sin ampliar la planta del Estado, teniendo en cuenta ingresos y egresos, les demos estabilidad a quienes estén trabajando y se lo merezcan”.