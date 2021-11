Uñac: «Los sanjuaninos nos salvamos sin recetas mágicas de otros lugares»

El gobernador acompañó a los candidatos del Frente de Todos en un multitudinario encuentro donde pidieron seguir trabajando de cara al 14 de noviembre.

El gobernador de San Juan y presidente del Frente de Todos en la provincia, Sergio Uñac, cerró un acto político con los candidatos a diputado nacional Walberto Allende, Fabiola Aubone, Luis Rueda, Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo.

Allí expresó que está visitando junto a los candidatos todos los departamentos de San Juan y lo seguirán haciendo la semana que viene. Y pidió que uno siga conversando, enamorando y convocando a los sanjuanino.

“Hemos aguantado estoicamente un año y medio de pandemia que nos dejó profundas cicatrices, pero que nos enseñó que nadie se salva solo. Los sanjuaninos nos salvamos sin recetas mágicas de otros lugares, sin recetas mágicas de proyectos políticos que dieron vuelta al país y no funcionaron. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, convocar a los sanjuaninos y decirles que en San Juan hay presente pero también futuro”, dijo Uñac.

Luego hizo referencia a la centralidad que ha logrado San Juan en el escenario nacional desde lo político. “Fundamentalmente después del resultado electoral del 12 de septiembre, teniendo en cuenta que la mirada nacional recayó en solo un grupo de provincias donde ganó el Frente de Todos. Por eso gracias a ustedes, pusimos en el centro de la escena política a San Juan con miradas nacionales poniendo sus ojos acá”, señaló el mandatario.

Aseguró también que el 12 de septiembre los sanjuaninos dieron muestra de ejemplaridad política y de lealtad hacia quienes abren las puertas.

Finalmente convocó a que el 14 de noviembre en cada uno de los municipios “cuando se abran las urnas saquemos más y más votos del Frente de Todos porque San Juan está en el centro de las decisiones políticas en el orden nacional. Esto depende de nosotros, de lo que podamos transitar en esta última semana. Tenemos una última semana de lujo, la aprovechemos al máximo y pongamos a nuestros tres candidatos en el Congreso Nacional para seguir defendiendo los intereses de cada uno de los sanjuaninos y las sanjuaninas”, dijo.

Los candidatos

Allende recordó a los presentes que en los próximos días se jugará en San Juan uno de los partidos más importante del fútbol mundial. “Y estas decisiones no se toman por casualidad y no se dan todos los días. Esto tiene que ver con decisiones políticas, trasladar este evento del clásico mundial a San Juan no es solamente porque San Juan revolucionó el deporte”, aseguró Allende.

“Vamos a tener el mejor jugador del mundo acá y al segundo mejor del mundo. Vienen a San Juan porque es un reconocimiento a la provincia y un reconocimiento a quien conduce la provincia y eso es uno de los hechos políticos más importantes. Tenemos que destacar esto en cada ámbito porque es un gesto que han tenido desde Buenos Aires para con la provincia y con este gobernador”, señaló.

Agregó que con el futbol la provincia será noticia en todo el mundo “y tenemos que sentirnos orgullosos, y el 14 de noviembre se pone en juego lo logrado en San Juan. Por eso les pedimos que nos sigan acompañando, que este proyecto tiene presente y tiene futuro pero que depende de cada uno de nosotros”.

A su turno, Fabiola Aubone, candidata en segundo término, destacó que el gobernador sigue gestionando recursos para que la Capital y cada uno de los departamentos sigan creciendo. “El 14 vamos a levantar la bandera del triunfo en San Juan porque este gobernador se merece y San Juan se merece que el Frente de Todos logre que los tres candidatos lleguen al Congreso de la Nación para seguir defendiendo los intereses de San Juan”, dijo.

Pidió también un último esfuerzo: “Vamos a ganar y le vamos a demostrar a la Argentina que en San Juan hay un proyecto claro, que sabe que el camino es el desarrollo, el diálogo, la producción y el trabajo. Este es el compromiso y ahí vamos a estar defendiendo a cada uno de ustedes”, cerró Aubone.

Mientras que el candidato Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, puso énfasis en salir a defender más que nunca el proyecto de Sergio Uñac. “Tenemos un gran gobernador que ha cumplido con San Juan, tenemos que salir a decirle a los sanjuaninos que sigan confiando en este proyecto. Estoy seguro que desde Capital vamos a seguir soñando la provincia que nos merecemos”.

Agregó que aún quedan muchas cosas por hacer en la provincia, “y las vamos a seguir haciendo juntos porque los sanjuaninos van a reconocer que tenemos un gobernador que nunca les mintió, que siempre cumplió con lo prometido y que va a seguir cumpliendo”.