Uñac le metió mano al Gabinete, falta el reemplazo de Aubone

El gobernador decidió cambios en los ministerios de Educación, Producción, Ambiente y Ciencia y Tecnología. El 10 de diciembre asumirán en ésas carteras Cecilia Trincado Moncho, Ariel Lucero, Francisco Guevara y Marita Benavente.

Uñac le metió mano al Gabinete y cuatro ministerios pasarán a tener nuevo timón a partir del próximo 10 de diciembre en el gobierno provincial cuando el gobernador Sergio Uñac inicie la segunda parte de su segundo mandato, y tal cual lo había prometido, con cambios en su gabinete. Algunos sorpresivos, otros no tanto.

Ministerio de Educación

El que más concitaba la atención era el de Educación en el que desde hace mucho tiempo había rumores de modificaciones. Se mencionaron numerosos nombres, sin embargo, Uñac optó por uno que nunca figuró entre esos comentarios y especulaciones. Se trata de Cecilia Trincado Moncho, hija de la reconocida docente ya fallecida Antonia Moncho de Trincado que fuera, primero Directora General de Escuelas allá por 1977 y posteriormente ministra de Educación cuando Raúl Ricardo Alfonsín gobernaba el país y el bloquista Enrique Gómez Centurión la provincia en los años 80.

Cecilia ya cumplió funciones en el ministerio ya que fue secretaria de Educación y Directora de Educación Superior. Además coordinó el diseño curricular de la provincia y se desempeño como asesora.

Tiene una vasta trayectoria de 44 años en ejercicio de la docencia con el expreriencia en el Nivel Secundario y Superior No Universitario y Universitario. Se jubiló siendo vicerrectora Académica de la Universidad Católica de Cuyo. Es egresada de la UNSJ y reemplazará a Felipe de los Ríos.

Ministerio de Producción

En Producción y Desarrollo Económico Ariel Lucero suplantará a Andrés Díaz Cano.

Es ingeniero agrónomo y desde el 2015 al 2019 se desempeñó como secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. Actualmente es director Titular de la Empresa Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado.

Lucero posee un posgrado en AgroNegocios de la UBA, es magister en Administrador de Negocios cursado, restando presentar la tesis en ADEN.

Fue asesor Técnico de la Asociación Tomate 2000. En el sector privado trabajó con productores agropecuarios de la provincia y empresarios del sector industrial.

Secretaría de Ambiente

Francisco Guevara ocupará el lugar de Raúl Tello en la secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Es actual diputado nacional, mandato que cumplirá el próximo 9 de diciembre. Fue asesor en la Cámara de Diputados de la provincia, coordinador de Promoción Turística y Director de Acción Cultural en el Ministerio de Turismo y Cultura.

Secretaría de Ciencia y Tecnología

Por último, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología recalará Marita Benavente, quién fuera candidata suplente a diputada nacional por el Frente de Todos en las pasadas elecciones.

La reemplazante de Tulio Abel Del Bono conoce bien el paño ya que es la actual Subsecretaria de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica y desde sus inicios se desempeñó en la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es Ingeniera Química egresada de la UNSJ y Magister en Administración de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigadora de la universidad.

Además, Maestranza en Ciencia Tecnología e Innovación de la Universidad de Rí Negro. Especialista en Gestión Integrada de la Empresa y se desempeñó como Gerente Técnica de la Agencia Calidad San Juan. También se había mencionado como posible reemplazante de De Los Ríos en Educación.

El acto de asunción de los nuevos ministros será el viernes 10 de diciembre a las 9 de la mañana.

MUJERES AL PODER

Con la designación de Cecilia Trincado Moncho en el ministerio de Educación y María Verónica Benavente Fager a la secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya son seis las mujeres que integrarán desde el próximo 10 de diciembre el Gabinete del gobernador Sergio Uñac. Además, podría sumarse una más si es que en lugar de Fabiola Aubone el primer mandatario también se inclina por alguien de sexo femenino.

Por cierto, el nombre de la diputada Fernanda Paredes es uno de los que circuló para ocupar la cartera de ministra de Gobierno tras la asunción como diputada nacional de Aubone.

Si esto llegara a producirse el numero de mujeres llegaría a siete dentro de los nueve ministerios más las cinco secretarías.

Las que asumirán el viernes se sumarán a las que ya están, como Alejandra Venerando en Salud Pública, Claudia Grynzspan en Turismo y Cultura, Marisa López en Hacienda y la propia Aubone en Gobierno.

“EL GOBERNADOR ME PIDIÓ AVANZAR CON LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL”

La profesora en Filosofía y Pedagogía en la UNSJ, Cecilia Trincado Moncho aseguró que la tomó por sorpresa la convocatoria del Gobernador Sergio Uñac para que integre su gabinete en reemplazo de Felipe de los Ríos en el ministerio de Educación.

Afirmó que en otras etapas de su vida había tenido ofrecimientos pero en éste momento no lo esperaba.

Dijo que habló muy poco con el gobernador y seguramente lo hará en forma más extensiva a su regreso de Buenos Aires.

De todos modos indicó que todavía no ha definido su equipo de trabajo y que hay muchas cosas por evaluar luego de que se reúna y tome contacto con el personal actual que se desempeña en la cartera educativa.

“Es una gestión de gobierno que continúa y uno está dentro de un plan de trabajo. Y son nada más que 2 años. Estoy convencida que el trabajo en equipo es la forma de trabajar, más en una cartera tan grande como es la del ministerio de Educación por todo lo que entraña y en años tan particulares como los que estamos viviendo por la pandemia y los que vendrán porque esto no ha terminado”.

Ante posibles modificaciones aseveró que “siempre se da algún cambio, pero no significa que hay que modificar en todas las direcciones o equipos técnicos porque hay que ser respetuosos del trabajo que se ha venido haciendo”.

Algo que considera puntual de su charla con Uñac es que “el gobernador me ha pedido que sigamos con el proceso de implementación de la ESI (Educación Sexual Integral), así que vamos a trabajar en ello, pero lo demás lo ha dejado a mi criterio para realizar mi plan de trabajo”. No obstante dijo que “hay que sentarse a analizar las estrategias que se tomaron por la pandemia, si son las mejores, si conviene modificar algunas o seguir con ellas. Es lo que tenemos que conversar con los equipos de gestión y técnicos del ministerio. Sería muy presuntuoso de mi parte y tener un pensamiento muy mágico de creer que el viernes asumiré y estaré modificando la educación sanjuanina. Hay que ser cautos”, concluyó.

ARIEL LUCERO: “EL RECURSO HÍDRICO VA A REQUERIR MUCHA ATENCIÓN”

Fue secretario de Agricultura y se venía desempeñando en la empresa de cannabis medicinal. Ahora será el nuevo ministro de Producción de la provincia con un desafío importante: el recurso hídrico.

“Se vienen realizando muchas tareas desde el gobierno y de organismos que están trabajando como el INTA y las universidades y la intención es tomar esa base y aportar alguna solución”, indicó Lucero durante una entrevista el Zonda TV.

Sobre este aspecto indicó que “hay varias herramientas, hay una conjunción de cosas que se pueden desarrollar y para ello la tecnificación del riego es una materia pendiente”

“El recurso hídrico será una limitante de acá al futuro, hay que pensar que la tecnificación y la eficiencia de riego puede duplicarse y llegar a alcanzar un 95% de eficiencia”, aseguró.

“Tenemos el riego por goteo y otros tipos que probablemente no se utilizan y son sin duda herramientas que debemos utilizar. Vamos a tener que trabajar muy bien en utilizar las energías alternativas, no hay una solución mágica”, puntualizó. “Si trabajamos mancomunadamente vamos a tener una solución sustentable. Y debemos trabajar en evitar perdidas por sistemas ineficientes para un 2021”, agregó.

“Tenemos que planificar sin duda en como poder suplementar con el recurso hídrico que tenemos y poder hacer un uso eficiente y medido de eso”, expresó.

Además el funcionario que asumirá el próximo viernes recalcó que “hay que trabajar en la diversificación de la matriz productiva. Los mercados son los que van a determinar el camino que va a llevar nuestra producción”

Y se refirió a que “con el sector vitivinícola sin duda hay que trabajar y entender hacia donde van los mercados. Es un área que viene con mucho desarrollo y vamos a tratar de continuar lo que se viene realizando con las cámaras. Si miramos los niveles de consumo han bajado y debemos entender hacia donde va el consumidor y el esquema productivo. De esa manera podremos generar mayor sustentabilidad de las cadenas productivas”.

MARITA BENAVENTE: “APUNTAMOS A LA LEY DE CIENCIA Y EL POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO”

María Verónica Benavente Fager, conocida en el ámbito político como Marita tiene una amplia trayectoria dentro del ámbito de la Ciencia tanto en la esfera pública como privada y ahora será la nueva secretaria de Estado se Ciencia, Tecnología e Innovación. Se viene desempeñando en la subsecretaria de promoción de la actividad científica desde el 2019 y ya desde hace días avanza en la transición con el ministro saliente Tulio Del Bono.

Sobre los desafíos a emprender para los próximos años de gestión indicó que se trabajará en la Ley de Ciencia, recientemente sancionada y en la creación de un Polo científico tecnológico. “Logramos la ley e implica la creación de una agencia de un fondo fiduciario, un consejo consultivo y esos son los temas que ya tenemos que arrancar. Hace dos semanas tenemos la ley aprobada y esto va a tener una continuidad porque es algo que todo el sistema científico está empujando”, indicó.

En lo que respecta al polo científico indicó que “ya tenemos una consultora trabajando en el diseño, tenemos plataformas especificas como de salud, astronomía, de economía del conocimiento, de medio ambiente son plataformas de energías, minería y alimentos, serán las cuales donde se van a plantar los polos y donde se van a trabajar un gran centro facilitador porque todos los polos científicos tendrán lugares especificos. Desde la SECITI vamos a trabajar la implementación de los programas para que cada una de esas plataformas se coordine armónicamente y funcione muy bien para acelerar las soluciones”, añadió.

Además informó que después de asumir el próximo viernes, buscará viajar a Buenos Aires para reunirse con las autoridades nacionales del área.

Para Benavente, en la ciencia actual “hay un cambio de paradigma muy fuerte” por influencias de la pandemia. “Necesitamos financiar ciencia para el bien de la humanidad para la salud, los alimentos y generación de trabajo son temáticas acuciantes de la humanidad y el estado que es el gran mediador necesita poner esto sobre la mesa.

FRANCISCO GUEVARA: “HAY QUE TRABAJAR MUCHO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

Francisco Guevara agradeció al gobernador la confianza depositada en su persona para asumir en la Secretaría de Medio Ambiente. “Más que en mi persona en una generación como jóvenes en su proyecto político. Es una muestra de que no sólo apuesta a la juventud sino que nos da los desafíos”, dijo el actual diputado.

Precisamente amplió que “los desafíos y los ejes de la gestión los vamos a coordinar con el gobernador cuando regrese de Buenos Aires. Primero hay que reconocer el trabajo que ha hecho Raúl Tello, porque a logrado posicionar a la provincia a nivel nacional, no solamente con políticas públicas como educación ambiental sino también en las energías renovables y a eso hay que profundizarlo”, expresó. Sobre uno de los puntos en los que puso énfasis es en que “hay que trabajar mucho en la transición energética. Hay que plantearse nuevos desafíos y ejes, aggiornarse a la demanda de la sociedad que tenemos respecto del medio ambiente”.

Amplió que “debemos articular con el sector privado y el ministerio de Educación porque cuando hablamos de educación ambiental también tenemos que hablar de programas segementados de diferentes generaciones. Tenemos que enfocarnos desde los niños hasta los adultos mayores. También con inversiones privadas que vengan a San Juan para elaborar la transformación energética”.

Guevara insistió en que hay muchas cosas que “tenemos que delinear con el gobernador y ponernos como objetivo a corto, mediano y largo plazo. Es una cartera que invita a nuevos desafíos”, confió.

Entre otros aspectos indicó que “hay que profundizar lo que se ha hecho con los intendentes con respecto a los residuos sólidos urbanos, la concientización y el arbolado público”.

Respecto de la crísis hídrica anticipó que “ya hemos hablado con Ariel Lucero para trabajar en educación, concientización, reutilización y reciclado del agua y no solamente en el consumo y uso, sino también con el sector privado para coordinar acciones que promuevan a reducir el consumo de manera coordinada”. concluyó.