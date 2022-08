Uñac: “La continuidad de la obra pública nos preocupa y mucho”

El mandatario sanjuanino participó este viernes de la reunión que encabezó en La Plata su par Axel Kicillof donde también abordaron la cuestión inflacionaria y las tarifas de los servicios públicos, entre otros asuntos.

Uñac dijo que en el encuentro también abordaron “la continuidad de la obra pública que nos preocupa y mucho, empieza a tratarse el nuevo presupuesto”, acerca del cual indicó que “todavía no hemos sido convocados y queremos saber que se va a contener en el presupuesto nacional imperativo a cada una de las provincias argentinas y no solo de la provincia de San Juan”.

Respecto al presupuesto nacional 2023 expresó que “queremos saber en el conjunto como va a continuar la obra pública, no se si habrá nueva obra pública pero sí asegurar la continuidad de la que está en ejecución”.

“Los gobernadores tenemos una agenda común, problemas comunes y podemos abordar soluciones comunes, agregando que “hemos decidido ser un espacio a favor de poder construir día a día la gestión que queremos”.

El mandatario también se refirió al subsidio al transporte público de pasajeros, como otro de los asuntos abordados en la cumbre de la que participaron obernadores y representantes de trece provincias, con el bonaerense Axel Kicillof como anfitrión, para hacer una análisis de la situación actual tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Al respecto, indicó que a la medianoche comenzaba un paro en el AMBA y remarcó que “estamos haciendo ingentes esfuerzos, no lo digo como gobernador, sino como habitante, para poder mantener el sistema de transporte y el esfuerzo va de la mano de poder aportar”.

Destacó que “en el caso de la provincia de San Juan, más allá de lo que llega desde la Nación, aporta subsidios constantes y sonantes para el sector empresario que se comporta muy bien, pero necesitamos seguir manteniendo este diálogo como mecanismo para resolución de conflictos”.

LOS PARTICIPANTES DE LA CUMBRE

Del encuentro en La Plata, además de Axel Kicillof, participaron los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa); Jorge Capitanich (Chaco); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca).

LOS 5 PUNTOS QUE PLANTEAN LOS GOBERNADORES

1. Amplio Consenso

Los gobernadores manifestaron, a través de un documento al término de la reunión, “la necesidad de aunar esfuerzos y voluntades para reducir la inflación, sostener el crecimiento de la economía, potenciar el empleo productivo a través del desarrollo de las cadenas de valor en cada una de nuestras economías regionales y mejorar el ingreso disponible de las familias argentinas”.

2 Garantizar la obra pública

También pidieron “garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad”.

3 Alimentos de buena calidad

Promover la “disponibilidad de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, Provincias y Municipios) a través de redes de proveedores locales y mercados populares”.

4 Laboratorios públicos

La Liga de Gobernadores reclamó también “fortalecer la articulación entre las provincias de una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales para reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos”.

5 Planes sociales en empleo

“Desarrollar los mayores esfuerzos de coordinación para transformar planes sociales en empleos genuinos, y al mismo tiempo proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos”. “En este sentido, es necesario resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país”, enfatizaron