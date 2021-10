Uñac junto a la CGT destacó todos los logros de la provincia

En un multitudinario acto organizado por la CGT y la 62 Organizaciones, con trabajadores de todos los sindicatos de la provincia, el gobernador de San Juan y líder del Frente de Todos, Sergio Uñac, les agradeció el triunfo de las PASO del 12 de septiembre y los alentó a seguir trabajando por una mejor elección el próximo 14 de noviembre.

En el acto, también se dirigió a los trabajadores el diputado nacional y candidato en primer término, Walberto Allende; el líder de la CGT, Eduardo Cabello; y los secretarios generales de los sindicatos.

“Para mí es un orgullo que el secretario general de la CGT forme parte de este gobierno y que a través de ellos los trabajadores también formen parte. Este compromiso permitió que San Juan quedara como una de las seis provincias argentinas donde el Frente de Todos pudo exhibir un triunfo electoral. Ese triunfo es de cada uno de ustedes, de cada uno de los sanjuaninos y las sanjuaninas, y tenemos que consolidar el triunfo provincial el próximo 14 de noviembre”, dijo Uñac.

El gobernador destacó que los logros de la provincia son resultado de lo que en conjunto se ha construido, siendo parte de un proyecto nacional.

“Ustedes son los mejores soldados, hombres y mujeres comprometidos, con capacidad, pero sobre todo con el compromiso necesario para defender cada una de nuestras banderas. Sé que vamos a dejar todo en la cancha, como lo hacemos cada uno de los que pensamos que a esta provincia la construimos entre todos o no la construye nadie”, destacó.

El mandatario dejó claro que si bien esta es una elección nacional, no hay ningún candidato nacional, por lo tanto “esta es una elección provincial que implica la sumatoria de los resultados provinciales para construir el resultado nacional. Desde acá los convoco a que pongamos todo para que vuelva a ser un triunfo del Frente de Todos en la provincia de San Juan para el contexto nacional”.

Luego los invitó para el día después de las elecciones generales puedan juntarse nuevamente, “para que podamos mirarnos a la cara y podamos decirnos que no nos guardamos nada, que pusimos todo para construir ese triunfo que necesita el proyecto nacional”.

También aseguró que ha puesto la gestión a disposición de todos los sanjuaninos, “sin guardarme nada, poniendo lo que hay que poner, diciendo lo que hay que decir, poniendo arriba de la mesa lo que hemos construido en conjunto en favor de los sanjuaninos”.

Advirtió el gobernador que desde afuera van a querer hacerle creer a la gente que San Juan no tiene el 4,9 % de desocupación y que tiene el 15 %, como tienen otras jurisdicciones. O que la provincia no está construyendo viviendas cuando en realidad hay más de 5.000 viviendas en plena ejecución.

“Hicimos mucho por mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos; también es verdad que tenemos un Estado ordenado que cumple en su mayoría con las expectativas que los sanjuaninos depositan en cada integrante de este gobierno. Pero también es verdad que hay ruido de una avalancha de votos que pueden ser no favorables al Frente de Todos, pero esto ya lo vivimos en el 2017 cuando casi todo el país se pintó de amarillo y solo pocas provincias de azul”, dijo.

En esa época en la que parecía estar de moda votar a Juntos por el Cambio, en San Juan triunfó el Frente de Todos “y creo que lo que se viene para el 14 de noviembre es lo mismo”.

“Puede ser que haya cantos de sirena y que desde la gran capital nos quieran dar clases de cómo manejar la vitivinicultura y nunca vieron una cepa, o cómo manejar la industria y nunca vieron a un trabajador de la industria. O cómo manejar la minería y no saben de qué se trata porque tienen las minas a 1.200 kilómetros de distancia. Yo los convoco queridas compañeras y compañeros a que pongamos todo, depende solo de nosotros lo que pueda pasar el 14 de noviembre” pidió Uñac.

Agregó que este 2021 “tenemos que decir bien fuerte que para un sanjuanino no hay nada mejor que otro sanjuanino, a triunfar compañeros”.

Por su parte, Allende ofreció su experiencia en el Congreso Nacional defendiendo los intereses de la provincia y de cada sanjuanino.

“En estos cuatro años he logrado conocer cómo funciona el Congreso Nacional, y cómo lograr consensos para aprobar los proyectos y defender como corresponde los intereses de San Juan. En este tiempo ha quedado en evidencia este trabajo en equipo junto con el gobierno de la provincia. Queremos seguir en este rumbo y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes en las urnas”, dijo Allende.