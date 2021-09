Uñac: “hemos ganado por una diferencia aceptable”

El Gobernador de la provincia dijo que los números son muy compatibles con las elecciones legislativas anteriores y que el Frente de Todos ganó en 15 de los 19 departamentos con una diferencia de casi 5 puntos.

El Gobernador, Sergio Uñac, mostró anoche su conformidad con los resultados obtenidos por el Frente de Todos en la provincia en las elecciónes Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollaron ayer en todo el país.

El primer mandatario ofreció una conferencia de prensa sobre las 21 en la que analizó los primeros guarismos con los que contaban a esa hora. “Para nosotros ha sido muy positivo porque hemos ganado en 15 de los 19 departamentos”. A renglón seguido mencionó las derrotas en Capital, Santa Lucía y Rivadavia, bastiones de la Juntos por el Cambio, y en Iglesia.

Luego afirmó que los computos finales propios de la fuerza indicaban una victoria del 42% sobre el 37% con una participación del electorado superior al 60%.

Destacó que “ fue una elección sumamente tranquila porque ha sido una campaña electoral donde se han respetado las pautas normales a las que estamos acostumbrados los sanjuaninos”.

Agregó que “la democracia ha salido fortalecida en nuestro país porque nos hemos podido expresar cuidando los protocolos y la salud”.

Remarcó que aún en contexto de pandemia, “los números son muy respetables y eso es producto del esfuerzo de los sanjuaninos. Y hablo de lo sanitario, productivo, económico y fundamentalmente desde lo social”, aseveró.

Seguidamente calificó los números muy positivos para las elecciones generales de noviembre. “Son muy compatibles con las legislativas anteriores. Hemos mantenido todos los municipios, a excepción de Capital que era previsible, lo que no quiere decir que no vayamos a salir a explicarles y buscar más votos” enfatizó.

Diferenció que “algunos consideran a éstas PASO como una gran encuesta, yo digo que no, sino una foto anticipada y nos hace presagiar que vamos a continuar en este camino dirimiendo proyectos políticos a través del voto, privilegiando el interés general por sobre los particulares”.

Sobre el bajo porcentaje de votantes analizó que “la pandemia y el viento Zonda pueden haber influido” para que los guarismos de un 70% bajaran al 60%.

Acerca de si el resultado obliga a cambiar la estrategia para noviembre, evaluó que forma parte de un proyecto nacional y éste ayudó mucho a San Juan. “La estrategia va a ser continuar trabajando, porque la provincia no puede subsistir sola. Quedan dos años de mandato y me interesa transitarlos de la mejor manera con un ordenamiento administrativo y financiero del presupuesto, pero también con mucha ayuda nacional”.

Posteriormente analizó que aproximadamente hubo un 12% de votos en blanco y “ahora la tarea será detectar donde está concentrado, para enamorar a ese sector que no se ha visto representado por ningún frente”.

Sobre a que atribuyen la derrota confió que “en tres de los departamentos son opositores y este resultado está espejado con anteriores porque ya pasó en otras elecciones, lo que no quiere decir que no vayamos a redoblar la apuesta”.

Recordó, “en 2019 ganamos en 16 departamentos y hoy en 15”. Sintetizó que es importante conseguir un buen resultado porque es un acelerador de gestiones respecto de las cosas que quedan por hacer en la provincia”. Entre ellas mencionó que “está en proceso de licitación la Ruta 40 Sur donde el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) nos a designado subejecutores y hace falta que la Ruta 20 sea incluida en el presupuesto nacional que se discute en 20 días más. Y para eso me hace falta seguir traccionando”.

En ese aspecto dijo que el porcentaje obtenido ayuda “porque hemos ganado por una diferencia aceptable de 5 puntos”, concluyó el primer mandatario sanjuanino.