Uñac: “Ha sido una campaña tranquila”

El gobernador Sergio Uñac acompañó a los candidatos del Frente de Todos en el cierre de campaña que hicieron con los periodistas de la provincia. El mandatario entre otros aspectos rescató lo hecho en la provincia donde “tuvimos una muy buena relación con la oposición que hizo sus propuestas”. También informó que “en domingo los sanjuaninos podrán viajar gratis en colectivo, el domingo a emitir su voto”.

El gobernador Sergio Uñac, acompañó a los candidatos del Frente de Todos, en el cierre de campaña que hicieron con los periodistas de la provincia en un desayuno de trabajo organizado en la sede del Sindicato de Estaciones de Servicio.

Uñac convocó a todos los sanjuaninos a expresarse “es la forma en que se fortalece la democracia. Se han cuidado los protocolos de cara a lo que será el acto eleccionario. Queda solo esperar el veredicto de las urnas”.

Sobre el hecho de que esta elección es un termómetro social para saber que es lo que piensa la sociedad afirmó que “yo siempre he dicho que ponía a disposición la gestión y que no me guardaba nada “. Agregó que “hemos recibido mucho apoyo de Nación, puedo contar muchos ejemplos, pero quizás uno grafica el nivel de sensibilidad de la gente para con la provincia de San Juan, el 19 de enero, 24 horas después del terremoto nos dejó casi 2000 viviendas que se encuentran en construcción”