Uñac firma hoy el consenso fiscal con Alberto Fernández

El mandatario adelantó que la provincia no piensa crear ni subir ningún impuesto.

El gobernador Sergio Uñac suscribirá hoy con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, junto a los demás mandatarios provinciales, el consenso fiscal que no significará aumentar ni crear nuevos impuestos en SJ.

El mandatario provincial, indicó que “hubo algunos mensajes como que el consenso fiscal permite la suba de impuestos y es verdad que hay algunas alícuotas que pueden estar por encima”, indicó.

Sin embargó aseguró que, en el caso de nuestra provincia, “como lo viene haciendo desde hace 6 años a la fecha, no piensa ni crear ni subir ningún impuesto para los sanjuaninos”, señaló el mandatario comentando que “con esa tranquilidad vamos a visitar Casa Rosada y vamos a firmar conjuntamente con los demás gobernadores el Consenso Fiscal”.

El acto se llevará a cabo hoy a partir de las 17 en Casa de Gobierno, confirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Los ejes serán la aplicación de topes máximos en las alícuotas de impuestos y respetar la autonomía de cada distrito en sus facultades de recaudación. El nuevo Consenso Fiscal 2022 tuvo el visto bueno de los 23 gobernadores, a excepción del jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, quien no apoyará el acuerdo.

La postura de la Ciudad generó diferencias en el seno de Juntos por el Cambio ya que los mandatarios radicales de Jujuy, Gerardo Morales, de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, sí firmarán el acuerdo.