Uñac: “Esto implica la posibilidad de seguir convocando a todos”

El gobernador destacó el diálogo y la búsqueda de consenso que siempre llevó adelante el gobierno y que fue valorado por los sanjuaninos en las urnas. Además remarcó que el frente a nivel nacional debe hacer autocrítica.

El gobernador Sergio Uñac, evaluó los datos de los comicios y la victoria del Frente de Todos en SJ, junto a los diputados electores Walberto Allende y Fabiola Aubone. Indicó que “esto no implica ni más ni menos que la posibilidad de seguir convocando a todos y seguir trabajando juntos. SJ encontró un camino que fue corroborado en esta elección”. A su vez destacó que se había comunicado con los referentes de todos los frentes y se comprometió a reunirse con ellos en los próximos días.

“Nosotros hemos expresado propuestas en línea con lo que venimos expresando y el diálogo ha sido el denominador común. Lo que queremos es producto del diálogo seguir conversando con todos los sectores de la política sanjuanina”, añadió a la vez que

agradeció a los sanjuaninos por acompañar con los resultados a los que agregó que “me obligo de manera personal a redoblar esfuerzos para seguir construyendo esta querida provincia de SJ”.

“Los sanjuaninos hemos valorado el diálogo. Nosotros nos hemos expresado pero también hemos escuchado y hubo mucho el respeto entre los frentes”

Además de el mandatario indicó que a nivel nacional “el Frente Todos debe mirar hacia adentro y hacer autocrítica, eso se impone a cualquier resultado”. Dijo que se mejoró la elección nacional sumando provincias pero “los quórum en senado y diputados quizás no termine como lo era antes de la elección”, y abogó que debe haber una “relación de mucho dialogo entre oficialismo y oposición”

Y manifestó que “seguro habrá una convocatoria” a los gobernadores “y yo voy a estar para dar mi opinión. Soy muy realista y me parece que es bien tomado seguro seremos convocados y yo lo comunicare”.

Fabiola Aubone: “Vamos a implementar la Red Tulum”

La actual ministra de Gobierno Fabiola Aubone fue electa diputada nacional y ante la consulta periodística destacó que “el día de mañana (por hoy) arranca con culminar las responsabilidades del Ministerio de Gobierno, porque como dijo no hay descanso”.

“Y no hay descanso porque hay que implementar la Red Tulum”, destacó Aubone en torno al nuevo sistema de transporte público de pasajeros que entrará en vigencia en el mes de diciembre, según se estima.

“Y después de eso voy a empezar a integrarme a las actividades, a las nuevas tareas y desafios, con muchas ganas de trabajar en los proyectos que hemos venido trabajando con el equipo que me acompaña”, indicó Aubone una vez conocidos los resultados de las elecciones.

Walberto Allende: “ganó el gobernador y la provincia de SJ”

El actual diputado nacional Walberto Allende renueva su banca en la Cámara de Diputados y al participar de la conferencia de prensa con el gobernador Sergio Uñac destacó que “Ganó el gobernador y la provincia de SJ”.

Además felicitó a los intendentes por el trabajo en la campaña cada uno en su departamento y “fueron los grandes protagonistas y su trabajo fue importante y nos permitió tener el resultado de ahora”.

Por otro lado dijo que “mañana nuevamente a trabajar y a seguir cumpliendo con cada uno de los sanjuaninos y las sanjuaninas”.