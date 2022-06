Uñac dijo que el aumento salarial docente alcanzará el 65 por ciento en Junio

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, brindó una conferencia de prensa para abordar el tema del aumento salarial de los docentes.

El primer mandatario afirmó que el 40 % de aumento será en un sólo tramo en junio y que alcanzará el 65 % en ese mismo mes.

“Agradezco esa sobrevaloración cuando me dicen ‘usted puede gobernador’, yo se que puedo y por eso estoy haciendo estos anuncios pero obviamente que tengo limites en los que me debo manejar para no afectar o impactar otros sectores de la sociedad sanjuanina”, sostuvo.

El segundo anunció que hizo Uñac es que se incrementa 130 por ciento las asignaciones familiares, y el tercero tiene un impacto especifico en el sector docente es que el estado sanjuanino asegura un 30 por ciento por encima del salario mínimo garantizado docente respecto del salario mínimo nacional.

“Creo que es un esfuerzo que hacemos todos, particularmente quienes habitan esta provincia, en poder determinar esto como para descomprimir situaciones, como para fortalecer el salario de los trabajadores del Estado”, sostuvo el gobernador.