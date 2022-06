Uñac decidirá después del Mundial si buscará un tercer período

El mandatario habló con la prensa y habló de varios temas, entre ellos la inflación en el país, el acuerdo con los docentes, la crisis energética y su posible postulación a la presidencia de la Nación en 2023.

El gobernador Sergio Uñac no descartó volver a presentarse para un nuevo período al frente del Poder Ejecutivo Provincial y adelantó que lo definirá después del próximo mundial de fútbol al tiempo que aseguró que “debe darse de manera natural”, al ser consultado sobre una posible postulación presidencial.

El mandatario, que compartió un desayuno de trabajo con periodistas locales, respondió todo tipo de preguntas y consideró que el principio de los males en el país, es el pensamiento individual. “Al país y a SJ hay que mirarlo como un todo social, la mirada debe ser colectiva”, reflexionó.

Respecto a las dificultades para mantener el equilibrio presupuestario, a la luz de los nuevos acuerdos paritarios los estatales, el mandatario remarcó que “esto implica un esfuerzo descomunal” y que por eso estuvo en Buenos Aires, para mutar la obra pública provincial por este incremento del gasto y que tenga financiamiento nacional.

Al mismo tiempo, valoró los altos niveles de ocupación en la construcción local y destacó el compromiso por mantener esos valores de mano de obra ocupada, en este sector.

Por otra parte, Uñac expresó su preocupación por la situación inflacionaria que afecta a la Argentina, aunque rescató que se hayan dado pasos que hacen que nuestra provincia, muestre hoy una situación distintiva frente a otras administraciones cercanas. “Estamos por encima de la media nacional en niveles de ocupación”, recordó.

Por otra parte, destacó el protagonismo de SJ en la generación energética en el país y señaló los avances en cuanto al cannabis medicinal en SJ. En materia turística expuso el crecimiento de nuestra provincia que pasó del puesto 18 al 8, del ranking nacional. “Eso no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo sostenido”, enfatizó el gobernador.

También apuntó que “es de las provincias que más paga en muchos de los sectores estatales, precisando que “estamos en el podio, entre los tres mejores lugares”.

Manifestó que, si bien se pudo alcanzar un acuerdo con el sector docente, Uñac dijo que es consciente que “hay que continuar con otros sectores que están con cierto atraso en su percepción”.

Sí aseguró que, en las futuras reuniones paritarias, no tendrán lugar los autoconvocados, recordando que existe legislación en la materia que establece cuales son las condiciones para sentarse a hablar sobre las cuestiones paritarias, a través de los representantes gremiales, y reiteró que no es un inventivo sino las reuniones paritarias se conforman por ley.

El gobernador, al ser consultado si tenía ganas de ser presidente de la Nación, esbozó una sonrisa y dijo que “tal vez son varios los que tienen ganas”, pero es consciente que “el tren pasa una vez y existen oportunidades que no hay que desaprovecharlas”

En ese sentido, comentó que se vienen manteniendo reuniones y cada vez que viaja, estas reuniones se incrementan, pero, por otro lado, “todo tiene que darse con naturalidad y no debe ser algo forzado. Eso lo tengo en foco pero no me hace perder el sueño, si se da, tiene que ser de manera natural, si lo empujara solo yo, no le serviría a nadie”, aseguró.

Uñac también puso en relieve la fuerza que puede llegar a tener una reunión de gobernadores, como sucedió días atrás. “17 gobernadores que nos reunimos, sumamos el 70 por ciento del país. Entonces, es una dinámica que hay que reforzar”, indicó.

El titular del Poder Ejecutivo Provincial, al ser consultado sobre la posibilidad de presentarse para un nuevo período en la gobernación, recordó que, al momento de reformarse la Constitución Provincial, para habilitar a un tercer mandato consecutivo, él se desempeñaba como Intendente de Pocito y por lo tanto, no tuvo participación, en dicho proceso.

Sin embargo, Uñac señaló que después del Mundial de Fútbol decidirá si se postula para una nueva reelección, como gobernador de San Juan y vaticinó que será seguramente con una Argentina campeón en Qatar 2022.