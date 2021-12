Uñac acordó con los nuevos funcionarios sus primeras medidas

El gobernador se reunió con quienes estarán a cargo de las carteras de Gobierno, Alberto Hensel; de Educación, Cecilia Trincado; de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; de Ciencia y Tecnología, Marita Benavente; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara; al comenzar hoy la segunda etapa de su mandato.

Hoy 10 de diciembre marca para el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, el inicio de la parte final de su segundo mandato. Y para esto creyó necesario un recambio en su gabinete, como ya había anticipado que ocurriría.

Uno de ellos es obligatorio y se trata nada más y nada menos que el ministerio de Gobierno, clave para la gestión política, más aún si se tiene en cuenta que muchos consideran al gobernador de San Juan con posibilidades de ser candidato a presidente en 2023.

Por eso la designación recayó en Alberto Hensel que reemplazará a Fabiola Aubone que deja esa cartera por haber sido electa diputada nacional.

Para ello San Juan debió resignar la Secretaría de Minería de la Nación, a la que llegó el sarmientino el mismísimo día que asumió la presidencia Alberto Fernández. Y la palabra resignar no es antojadiza teniendo en cuenta la importancia que tiene la presencia de un funcionario sanjuanino en la nación debido al desarrollo minero que tiene y pretende la provincia.

Es más, se intentó ubicar a otro sanjuanino en ese lugar, a alguien de nuestra provincia Finalmente la elección recayó en la catamarqueña Fernanda Ávila (ver página 3).

Los otros cambios se dieron en Educación en lugar de Felipe de los Ríos, con la llegada de Cecilia Trincado Moncho, de proficua y dilatada tarea en el ámbito educativo de Nivel Secundario, en la universidad pública y privada y con experiencia en el ministerio desempeñándose como Secretaria de Educación y Directora de Educación Superior.

Además, Ariel Lucero, que conoce en profundidad el área de la producción porque fue Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de 2015 a 2019, suplantará a Andrés Díaz Cano.

Marita Benavente, tampoco es una improvisada para llenar el vacío que deja Tulio Del Bono en la Secretaría de Ciencia y Tecnología puesto que cumplió funciones en la secretaría de ese organismo fue directora de Gestión de Proyectos y actualmente es subsecretaria de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica.

Por último, Francisco Guevara ocupará el lugar de Raúl Tello en Ambiente. Tal vez el más ignoto de todos, pero en el que el gobernador deposita toda su confianza en un área que adquirió tanta relevancia en los últimos años.

Alberto Hensel

“Trabajaremos en seguir fortaleciendo las relaciones institucionales con los distintos poderes del Estado, organizaciones no gubernamentales y municipios. Entre todos tenemos que seguir construyendo el bien común, que es el fin último de la política”.

Cecilia Trincado

El gobernador Uñac le brindo un amplio apoyo a mi futura tarea. Tengo en claro que es una continuidad de gestión. Mantuve una reunión con el ministro saliente Felipe de Los Ríos, quién me brindó todos los detalles necesarios para la continuidad del trabajo”.

Ariel Lucero

“Trabajaremos en el sector productivo, ganadero, vitivinícola y agropecuario. Acompañaremos el trabajo que se viene realizando desde los distintos estamentos de Gobierno. Hay que trabajar en la diversificación de la matriz productiva de la provincia de San Juan”.

Marita Benavente

”Junto al gobernador revisamos las estrategias para los próximos 2 años que quedan por delante. Trabajaremos para toda la ciudadanía en un proyecto Federal que incluya a todos los municipios. Además, de potenciar lo que se ha hecho por los sanjuaninos”.

Francisco Guevara

“El área ambiental está en agenda a nivel Mundial y San Juan no es ajeno. Entendiendo que ambiente es transversal a muchas áreas tenemos que trabajar en el turismo sustentable, con planificación y urbanización de los barrios. La educación ambiental será clave”.

KULFAS AGRADECIÓ A HENSEL POR SU GESTIÓN “REALMENTE MUY POSITIVA”

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas anunció que la catamarqueña Fernanda Avila, sucederá finalmente al sanjuanino al frente de la secretaría de Minería de la Nación.

El presidente Alberto Fernández designó como secretaria de Minería a la abogada Fernanda Ávila, a quien recibió en su Despacho de la Casa Rosada junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, provincia en la que la flamante funcionaria se desempeñaba como ministra del área.

Del encuentro participó también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien afirmó que la asunción de Fernanda Avila se da en un momento de crecimiento de las inversiones y “esperamos que sigan creciendo en Minería”.

Kulfas agradeció a Alberto Hensel, quien hoy asume como ministro de Gobierno de San Juan al tiempo que evaluó que su gestión, al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, fue “muy positiva”

Además, dijo el ministro que “estamos convencidos que la Dra. Avila va a ser una excelente gestión.

“Seguiremos trabajando para el crecimiento de las inversiones y de la minería en el país”, afirmó Ávila.

Por su parte, el gobernador Jalil precisó que la designación de la funcionaria “significa un reconocimiento para Catamarca por toda su historia” en el sector, y destacó que “la minería es uno de los caminos que tenemos que seguir para mejorar nuestra balanza de pagos y comercial”.

“Estamos viendo un gran sueño de inversión pública”, expresó a su vez el mandatario provincial y dijo que “también están creciendo los empleos en la industria”.

EL PERFIL

Ávila llega a la secretaría de Minería nacional luego de ocupar el ministerio del área en Catamarca desde agosto de 2020. Antes fue asesora General de Gobierno, desde diciembre de 2019 al arrancar la gestión del gobernador Raúl Jalil. Entre 2013 y 2019,fue directora General de despacho en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Seguirán en sus cargos Sylvia Gladys Gimbernat como subsecretaria de Política Minera y Jorge Andrés Vera como subsecretario de Desarrollo Minero.

TRINCADO PREPARA CAMBIOS EN EDUCACIÓN

Entre lunes y martes próximos, la nueva ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, anunciará los recambios de funcionarios en la cartera en la que asumirá hoy, en reemplazo de Felipe de los Ríos.

Trincado junto al resto de los ministros y secretarios que desde hoy se incorporan al gabinete de Sergio Uñac, se reunió ayer por la mañana en Casa de Gobierno con el gobernador.

Según expresó la docente a Zonda Diario, el motivo de la convocatoria, más que para hablar de lineamientos y de políticas a implementar en lo que significará una especie de relanzamiento de la última parte que le queda a la segunda gestión de Sergio Uñac, fue para interiorizarse de los cambios que piensa introducir en las distintas áreas del ministerio de Educación.

No obstante, Trincado expresó que aún no los tiene decididos en su totalidad porque todavía no habló con todos los que estuvieron desempeñando funciones con De los Ríos para saber si están dispuestos a continuar o no.

Aseguró que la cantidad de variantes va a depender precisamente de eso.

Por ahora, ya se reunió con su antecesor y volverá a hacerlo esta tarde para que le haga entrega de todos los elementos necesarios para asumir al frente del ministerio.

La docente jubilada afirmó que luego de jurar, -el acto se concretará a las 11 de la mañana en la Sala Rogelio Cerdera de la Casa de Gobierno-, inmediatamente se pondrá a trabajar en todo lo relacionado para la designación del nuevo equipo y todo lo concerniente a la tarea que se debe desarrollar desde el ministerio en época de finalización de clases como es la actual.

Insistió en que “el gobernador no me dijo nada nuevo de lo que pretende y me ha dado amplia libertad para cumplir con mi gestión”.

“Tengo decididos algunos cambios, pero no he hablado con todos, por eso no están cerrados. Además hay algunas personas del equipo actual que quiero que continúen, pero tengo que hablar con ellas porque desconozco si están dispuestas a continuar y con un nuevo ministro. Lo hago por respeto a ellas”, aseveró Cecilia Trincado Moncho.