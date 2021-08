Una web local para incentivar la creatividad de los chicos

Se trata de loscofedidores.com, una alternativa que muestra posibilidades de educación no formal a través de una página web y desafía a los chicos a la creación y al desarrollo intelectual. Su creador busca formas para financiarlo.

Escribe: Víctor García

Claudio Alessio tiene entre sus manos un proyecto que apunta a que los chicos puedan convivir con la pantalla, pero a su vez insertarlos en el mundo real. “Es un espacio para el intercambio, la creación y el aprendizaje en una multitud de temas. La idea es que todo lo que los niños se imaginen o imaginaron tengan un lugar donde se estimule”. Alessio es doctor en Filosofía y ha trabajado en el ámbito de las ciencias formales y al nacer su primer hijo hizo un clik y miró “que mundo va a tener y que tipo de posibilidades va a tener”, lo que lo llevó a hacer un viraje en sus actividades y repensar todo en un nuevo ámbito.

Claudio contó que desde hace un tiempo viene trabajando en “esta área que le llamo de intersección de aprendizaje, creatividad, juego y tecnología. Es un espacio de convergencia que siempre me ha interesado”. El creador explicó que cuenta con experiencia en la gestión de espacios en vivo para que los niños aprendan a crear, que aprendan tecnología, programación o robótica. Afirma que en cierto sentido esta visión viene sustentada por la posibilidad que tuvo en su vida de estar en establecimientos educativos y proyectos donde se incentivó la creación y el desarrollo.

“Hay niños que tienen un caudal de imaginación tremendo y no tienen espacios donde cultivarla”.

Pero, “el detonante inmediato de la creación de los Cofedidores tiene que ver con la pandemia, sobre todo en la primer etapa dura que tuvimos el año pasado y observar el tipo de actividad que los adultos estábamos ofreciendo a los niños para recrearse e incluso para aprender”. El joven creador remarca que “me preocupa mucho que no cultivemos los intereses de las personas. Hay niños que tienen un caudal de imaginación tremendo y no tienen espacios donde cultivarla”.

Al dar detalles sobre su página, Alessio afirma que “a todos los padres nos preocupa como administramos el tiempo de pantalla de nuestros hijos. Estamos en una cultura de la pantalla, pero ahora hay que aprender que hacer con la pantalla. Puedo ofrecer oportunidades para que seas consumidor de pantalla de manera pasiva. Si vos ves, la posibilidad de expresar tu propia opinión a través de las redes sociales es muy baja, porque lo que hace la mayoría de la gente es compartir lo que otros ya pusieron”. En ese sentido el creador se pregunta ¿cómo nosotros podemos hacer para que se active el consumo de contenidos y su creación?¿Cómo hacemos para que ese consumo esté centrado en los intereses de las personas? “Creo que no toda la energía infantil se la tiene que enfocar para lo que tiene que ser en el futuro. También hay niños que tienen cualidades artísticas, musicales, periodísticas, históricas, biológicas y tenemos que ofrecer ese ir y venir a los chicos”.

Es por esto que en Los Cofedidores “se ingresa a la pantalla y se ofrece una serie de contenidos abiertos y son todas invitaciones y los niños lo que hacen es elegir de ese menú. Incluso hay niños que me han escrito donde me dicen que tenés que subir una actividad donde nosotros podamos subir fotos de frutas y verduras de plastilina”.

Claudio Alessio explica que varias de las propuestas que figuran en la página surgen a partir de conversaciones con niños o con adultos sobre su infancia.

Agrega que “en la página predico que todo podemos aprender lo que amamos, el poder lo tiene la persona en su capacidad de aprendizaje”. Es por esto que manifiesta que “los objetos físicos van influenciando la manera en la que pensamos”.

Es por esto que “los Cofedidores se convierte en un espacio virtual donde se valora el contenido”, la propuesta es por ejemplo armar un dinosaurio y a partir de esto, en la medida que se dan pasos, se va complejizando para mantener la atención del chico y incentivar su creatividad”.

SOBRE EL PROYECTO

Alessio explicó que “la primera etapa fue mostrar que este tipo de experiencias se puede hacer y mostrar que le podía gustar a los niños”. En ese proceso, como creador a consultado a los niños y a los padres, aspecto a mejorar de la página para poder llegar con más efectividad. Aclaró que el presupuesto que invirtió en el proyecto es de solo 100 dólares “y trabajo que tiene que ver con muchos años de experiencia”.

Pero para seguir adelante “estamos en una etapa donde tenemos que decidir como monetizar el sitio. Para ello estoy pensando en alternativas, una por ejemplo, hay instituciones que se dedican a promover el cuidado del agua. Se acerca a Los Cofedidores y nos pidan que desarrollemos actividades en ese sentido y lo que hace esa institución es financiar esa actividad en la página. Esto sirve para cualquier institución que quiera diseñar una experiencia de aprendizaje, creativa y lúdica de alta calidad centrada en el interés del niño. Lo que nosotros queremos es instituciones o empresarios que estén dispuestos a apoyar a visiones sobre el mundo que hay que proteger “. Agregó que “tenemos que hacer una comunidad humana mas genuina y respetuosa y esa es parte de nuestra misión”.