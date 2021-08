Una voz camino al triunfo

A los 17 años canta con pistas musicales, pero sostiene que su sueño es tocar con una banda. Comenzó haciendo karaoke y cantando en el auto con sus padres, hoy tiene espacios en varios de los resto-bares de la provincia.

La vida de Isabella Zanni pasa por la música y el colegio secundario. En cuanto a la primera se está formando en el instituto de Ana Belén Toledo y en cuanto al colegio su objetivo está en terminar. Afirma que una vez que egrese continuará con Marketing Digital.

Sin embargo, la música ocupa un lugar importante desde siempre en su vida. Contó que comenzó a cantar las canciones que les gustaba a sus padres. “Hacían un karaoke o en el auto ponían los temas y yo cantaba”, sonríe mientras recuerda sus orígenes. Esas cosas sin dudas la llevaron a que el canto comenzara a gustarle y “desde ese momento no paré más”.

“Al principio comencé a aprender canciones, porque mi familia me pedía que cante. Luego me di cuenta que me gusta mucho la música en inglés. Mi mamá es profesora y me enseñó como pronunciar. También venían mis primos y me sugerían temas y de a poco fue aprendiendo y haciendo mi estilo”. Pero las interpretaciones de Isabella también son en castellano.



Lo cierto es que las primeras actuaciones siempre fueron en el círculo familiar. “Mis papás y mi familia me decían cante y que no me quede ahí”. Es por eso que cuenta que “siempre quise cantar en otros lugares, además de subir mis videos a Instagram”.

Pero con su ingreso al instituto de Ana Belén Toledo, las puertas comenzaron a ser diferentes. “Cuando entré a su instituto, comenzamos a hacer prácticas en bares y para mí eso era un montón”, sonríe. “Eso me hizo querer aprender más sobre la técnica y lo que era mejor para mi voz”.

En esas prácticas, la artista tuvo la oportunidad de presentarse a un público que no era su círculo familiar. “Los nervios eran muchísimos en cada uno de los shows”. Cuenta que “en cada una de las actuaciones como son lugares chicos donde canto, uno escucha lo que dice el público y es muy lindo cuando dicen cosas buenas y me tranquilizan en el escenario”.

Con esto vino la participación en el concurso de La Ventana “los chicos del instituto me lo propusieron y me dijeron que no podía perderme la oportunidad. De esa forma comencé a grabar canciones en estudio y videos y de esa forma tenía material para subirlo a las redes y que me conozca más gente”. Sin dudas este material en las redes tenía su impacto “en general era de mis amigos y familiares, pero cuando alguien que no conocía dejaba su comentario yo decía mirá me escucha gente de otro lado. Eso era algo que me sorprendía mucho”.

Hace poco, la joven subió a las redes sociales “creo en mí, un tema de Natalia Jiménez, que se llama creo en mí. Los chicos del instituto donde me formo me instan a que cante más en español, mi lengua nativa. Por esto quiero conocer a más artistas”. “Lo que canto son los temas que escucha mi papá o los amigos”.

De todos modos, cuando habla de sus influencias musicales sostiene que “Danna Paola, que es una mexicana que canta muy bien. Ella tiene un rango vocal impresionante, a ella lo interesó la técnica y hace cosas impresionantes. En inglés la artista que más me sorprende es Ariana Grande, ha cantado de todo”.

Marca que “con las pistas he cantado desde chiquita y cantar con una banda, que ellos se acoplen a lo que vos querés transmitir es muchísimo para mí”. Más allá del canto, Isabella toca la guitarra y el piano, instrumentos que aprendió cuando chica. “Los instrumentos los dejé un poco cuando hice el cursillo para ingresar al secundario, pero ahora los estoy retomando”.