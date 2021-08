Una vida en pos de la democracia

El ex Gobernador, llevó los caminos de la provincia en la transición hacia las elecciones en 1983. Vive con pasión la política y desea volver a ver a un Bloquismo que sea “una alternativa de poder frente al justicialismo” en San Juan.

Eduardo Pósleman, abogado, ex Gobernador, ministro, diputado, senador y un asérrimo militante Bloquista, visitó los estudios de Canal 35 Zonda TV, donde repasó su camino en la política y destacó que su partido está en condiciones de “volver a ser una alternativa de poder”.

Con 80 años, es un hombre dedicado a asesorar a quien lo solicita y que aún “sin aspiraciones políticas, pero si con convicciones”, asegura que si es convocado para ocupar un cargo en Gobierno, lo haría. “Si soy útil a la provincia, si aceptaría”, afirmó, aunque no determinó un cargo en específico.

La política es algo que se siente”, remarcó.

“Mi padre tenía pasión y era mi motor político”, sostuvo.

Ya como un profesional y radicado nuevamente en San Juan, al terminar sus estudios en Derecho, Eduardo se vuelca a pleno en la militancia para la organización del bloquismo.

“Hice el camino que requiere el partido. Llegué de Córdoba con unos 30 años y armamos la Juventud Bloquista, en ese tiempo la política venía de estar congelada por la Dictadura. Luego fui miembro del comité central, secretario y vicepresidente. Siempre con Leopoldo Bravo al frente”, recordó.

Con un país donde la política trataba de rearmarse, Raúl Alfonsín impulsaba la vuelta a la democracia, mediante un proceso de Reorganización Nacional. En San Juan se trabajaba fuertemente en ese sentido y el partido Bloquista formaba parte de la historia.

“En aquellos años los militares solicitaban que el candidato no estuviera ocupando un cargo, por lo tanto Leopoldo Bravo que era un hombre de gran sabiduria y diplomático se retira y pasa a comandar el partido”, rememoró.

Eduardo, vivió prácticamente toda su vida en el partido de la estrella. Con un padre que militaba permanentemente y al cual acompañó incluso en sus reuniones desde los 10 años aproximadamente. “Me gustaba ir con él.

Es así que en pleno proceso de transición y apostando por la democracia, en 1982, Eduardo Pósleman, fue designado por el militar Reynaldo Bignone, gobernador de San Juan.

“No tuve gran contacto con Bignone en ese año, solo fueron dos o tres veces. En un gobierno militar el lineamiento general era no hacer desorden y no robar. Después el manejo político queda en manos de la conducción”, contó.

Pósleman, pudo elegir su gabinete con libertad y señaló que no tuvo imposiciones a la hora de trabajar.

Eduardo, destacó de aquel año se pudo llevar adelante una “campaña electoral y la reorganización de los partidos políticos”.

“Ese año hubo tranquilidad. Presidí el proceso electoral en paz y la gente de los partidos estuvieron en la calle. No hubo queja y se dejó actuar sin favoritismo. Esto es un merito propio”, contó.

En el momento de su designación como mandatario, Eduardo, decidió cambiar su domicilio a Casa de Gobierno, para llevar tranquilidad a los vecinos del edificio donde vivia en Capital. Lo acompañaron, su esposa y su hija. Su padre quien fue un pilar importante en su carrera política, habia fallecido unos años antes de poder verlo Gobernador.

En 1983, tuvo el honor de entregar banda y bastón al gobernador electo en democracia, quien fue ni mas, ni menos, que Leopoldo Bravo. Luego, Eduardo fue ministro de gobierno. Años mas tarde fue Diputado provincial y luego Senador, en reemplazo de Francisco Gil, a quien señaló como un gran amigo.

Después de una vida entregada a la democracia, se desempeña como abogado y asegura estar dispuesto a asesorar a quien lo requiera.

El Bloquismo hoy

El hombre que condujo los destinos de la provincia en un momento clave para la democracia, analiza la actualidad del partido que lo vio nacer y del que aún forma parte.

“Creo que el destino del partido, aliado al justicialismo será la desaparición. Porque será absorvido”, destacó.

“En algún momento la alianza con el peronismo debe finalizar. Cuando se creó, fue porque San Juan lo requería, por necesidad, sirvió como desarrollo de la provincia. Pero no le sirve al partido, porque enrolarse a una fuerza nacional, hace que pierda vigencia y el partido se fue achicando”, explicó.

En cuanto al futuro que debe seguir el partido de la estrella, apuntó: “La alianza tuvo su efecto para la provincia, hoy los intereses son otros. Tenemos que volver a ser una alternativa de poder frente al justicialismo. Hemos privado a San Juan de una alternativa de poder distinta al peronismo”.

“Creo que el partido debe tomar distancia y presentarse a las elecciones. La oportunidad, deben ser la elecciones nacionales, donde no se ponga en juego el Gobierno y los cargos provinciales. Que esa elección sirva para volver a conectar con todos”, dijo.

Pósleman remarcó que la fuerza del bloquismo son las giras en cada uno de los departamentos para fortalecerse. “Cuando el partido está en Gobierno, se tranquiliza, por eso hay que salirse de esa posición para que la dirigencia se mueva y crezca”, acotó.

En este marco destacó la dirigencia joven de Luis Rueda, que hoy lleva las riendas del partido. “Hay ideas nuevas. Es importante la juventud en la dirigencia, los que tenemos mas años estamos en un costado. Hoy el partido está vivo, lo están llevando”, finalizó.