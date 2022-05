Una tiradora sanjuanina hizo podio en el Vendimia de Mendoza

Lara Méndez culminó en el tercer puesto en un certamen de tiro realizado en la vecina provincia.

No terminó conforme, pero fue buena tarea para Lara. El fin de semana pasado, el Tiro Federal Mendoza hizo disputar el Torneo Vendimia Aldo Chesi 2022. Tuvo carácter internacional, por la participación de tiradores de Chile.

Ahí estuvo presente la sanjuanina Lara Mendez, integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes.

La sanjuanina compitió en la especialidad Pistola 10 metros, donde se quedó con el tercer puesto en la categoría Mujeres Junior. El primer lugar correspondió a la mendocina Rocío Ravier, con 542 puntos, seguida por la chilena Nahime Otero, con 523 puntos. Lara sumó 518 puntos.

“La verdad que no me fue como quería, pero di lo que más pude. Terminé tercera en lo que fue mi primera competencia internacional, con mucha más gente de lo habitual, donde la mayoría eran chilenas”, dijo la tiradora sanjuanina.

“Mi puntaje bajo me dio sensación de incomodidad, por lo que no me sentí contenta con lo que hice. Respecto a la pistola nueva, siento que aún me falta terminar de acostumbrarme”, agrega Lara.

Su próximo torneo sería en el mes de junio, pero aún sin confirmar.