Una sanjuanina casi es violada por su ex

El hombre la llevó a la fuerza a la cancha de Árbol Verde donde quiso abusarla. Se habían separado porque este la agredió y la amenazó en marzo. Tenía restricción de acercamiento.

Otra vez, una sanjuanina sufre un terrible caso de violencia de género. En este caso, una mujer de 22 años que tiene 2 hijos con su agresor.

Cabe destacar que el 28 de marzo, su ex Oscar Gustavo Vargas fue condenado por Amenazas y Lesiones. Le habían ordenado una prohibición de acercamiento en un radio menor a 300 mts.

Ahora bien, el 30 de junio del corriente año, a las 23:30 hs. Vargas se presentó en el domicilio actual de su ex. Lo atendió la hermana de la víctima.

Vargas solicita que la la mujer le devuelva su D.N.I. Por tal motivo, esta salió a la puerta de calle a devolverle el D.N.I. y en ese momento Vargas le dijo que ella se va a ir con él.

La agarra de los brazos y obligó a que se vaya de la casa junto a él asimismo le decía “Vamos, vamos a c..”. mientras la tironeaba y alejaba de su casa.

La mujer no quiso gritar para no involucrar a a su familia. Así las cosas, la fue llevando a la fuerza durante mas de 3 cuadras hasta la periferia del estadio de Árbol Verde. La metió en un descampado de la calle Paraná, donde Vargas pretendía ingresar con la ex pareja a la cancha a fin de tener relaciones sexuales.

Una vez en la pared que delimita el estadio del descampado, Vargas trepó la pared y la víctima corrió huyendo por calle Paraná, hasta llegar casi a la esquina de la Escuela Salvador María del Carril del Barrio Cabot.

En ese lugar, Vargas alcanzó a la mujer y agarró a la víctima nuevamente de los brazos y la lleva otra vez a la fuerza, tomándole los brazos al descampado lindante con el estadio.

Ahí otra vez le dice “vamos, vamos a c…” e intentó subirla a la fuerza por la medianera alzándola de las piernas. La mujer no paraba de llorar ante esta situación.

Una llamada anónima de una vecina del barrio, alertó de que había una pareja que forcejeaba en las cercanías de la cancha. Llegó la Policía, vieron todo y lo arrestaron.