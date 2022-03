Una sanjuanina asegura que es amenazada por su ex: “Si algo me pasa ayuden a mi familia”

Desde hace años que viene denunciando a su ex. Afirma que teme por su vida y, aterrada por una llamada que recibió, pidió públicamente que ayuden a su familia a hacer justicia si algo le pasa.

Desde hace dos años, Belén Pavón, una joven de 26 años, vive un calvario. Afirma que sufre acoso y hostigamiento por parte de su expareja. Su caso ya se había visto reflejado el año pasado en un medio local. Este miércoles, volvió a ser público por un aterrador pedido de la sanjuanina. Es que, esperando lo peor pidió que ayuden a su mamá y a su hija a hacer justicia si le pasa algo.

“Les pido por favor que si algo me pasa ayuden a mi familia a qué se haga justicia. Me acaba de llamar mi ex pareja amenazándome de muerte”, indicó la mujer en la publicación.

Además, agregó que “su pareja me dijo que su papá es policía. Cómo queriéndome decir que si me pasa algo no se va a saber. Ya hice todo, pero todo lo que podía hacer, denuncias, perimetral y ¡nada lo para! ¡Tengo mucho miedo ! ¡Por favor les pido que no dejen sola a mi vieja y a mis hijas!”.

Por este motivo, Zonda Diario se comunicó via mensaje con la joven que afirmó que estaba complicada para atender ya que se encontraba en el Cavig. Eso fue al mediodía. A eso de las 21hs, envió una foto con la denuncia que realizó. Afirmó que estuvo todas esas horas en la sede del Cavig tratando de que le tomen la denuncia contra su ex. También envió una foto de la denuncia que realizó.

A su publicación, agregó una nota que le realizó Diario de Cuyo en el 27 de febrero del 2021, donde la joven afirmó que suplicó para que le impongan una perimetral a su ex.